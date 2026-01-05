Finalizan los primeros trabajos del programa de restauración y revitalización del conjunto catedralicio de Valladolid

Paramento norte de la torre de la Catedral de Valladolid con hueco tapiado. - JCYL

VALLADOLID 5 Ene. (EUROPA PRESS) -

Los primeros trabajos del programa de restauración y revitalización del conjunto catedralicio de Valladolid, que cuentan con una aportación de la Junta de Castilla y León de 300.000 euros, han finalizado en lo que supone la primera fase de las intervenciones propuestas en el proyecto de reparación de goteras sobre las cubiertas del Archivo Diocesano y del antiguo Archivo Catedralicio.

La actuación que ahora finaliza en dependencias de la Catedral vallisoletana ha ido precedida de una prospección mediante georradar para el conocimiento y correcta protección del subsuelo del solar en zonas de especial protección, así como de un estudio de patologías de la piedra de los paramentos abiertos del conjunto, levantamientos planimétricos y escaneados y elaboración del estudio inicial y del proyecto básico, han informado a Europa Press fuentes del Ejecutivo autonómico.

Tras analizar el estado de la cubierta y dado el nivel de los deterioros localizados, se proponía la sustitución de la cobertura de la lámina de plomo por otra de chapa de zinc, así como la cubrición de las superficies curvas de coronación de los contrafuertes de los arcos fajones de la bóveda de la nave mayor que destacan sobre el plano de la cubierta.

Se han llevado a cabo trabajos de cerramientos de filtraciones en cubiertas y limpieza de contrafuertes previos a la restauración y adecuación del espacio sobre las capillas del lado del evangelio de la Catedral.

Las obras, que comenzaron el pasado mes de junio, han incidido en primer lugar sobre la limpieza y tratamiento de paramentos, con intervenciones orientadas en los sillares pétreos y en los morteros de agarre.

La limpieza y reposición del llagueado de los paramentos de piedra, aprovechando la disposición de andamios, se simultaneó con la cubrición de chapa de zinc de los paramentos curvos de coronación de los contrafuertes.

OTRAS ACTUACIONES

Una vez terminados estos trabajos, se iniciaron las labores de retirada de la cobertura de las láminas de plomo y posterior colocación de las bandejas de chapa de zinc, cuya disposición se vio complicada con las intervenciones en el tablero de la cubierta, dado el estado de pudrición en las diferentes zonas por la entrada de agua, que había llegado a afectar al entramado estructural. En el último de los tramos de la cubierta se apreció también el ataque de termitas.

Además, se ha procedido a revisar y actualizar las acometidas eléctricas y cuadros; la limpieza, desalojo y reciclaje de materiales de zonas con problemas de humedad y deterioro; el desmontaje de la actual disposición del Museo catedralicio, revisión de piezas, traslado y almacenaje para su correcta conservación durante las obras, así como la restauración de vidrieras, limpieza de artesonado mudéjar, bóvedas con revestimientos polícromos, pintura mural y laudas de pizarra.

Todas estas actuaciones se enmarcan en el protocolo de colaboración suscrito entre la Junta, el Ayuntamiento y el Arzobispado de Valladolid para promover el proyecto de revitalización del conjunto catedralicio, que está previsto ejecutar durante los años 2025, 2026 y 2027 conforme al cronograma preliminar de actuaciones y en cumplimiento de los requerimientos establecidos en el Programa 2 por ciento Cultural. La Fundación Las Edades del Hombre coordina la ejecución del proyecto, incluyendo la supervisión técnica y el asesoramiento.

Este amplio programa de actuaciones, que permitirá conciliar diferentes actividades religiosas, culturales y turísticas, pretende devolver al monumento el protagonismo social y cultural que ha mantenido durante gran parte de su historia.

La mejora de la accesibilidad por la conocida como Puerta de Santa María, la recuperación del solar que ocupó la antigua colegiata, la renovación del Museo Diocesano y Catedralicio o la correcta adaptación de la biblioteca diocesana son algunos de los aspectos que contempla este programa.

Con la iniciativa se aspira a la recuperación, no solo de los espacios señalados, sino de la totalidad del mencionado conjunto catedralicio, con el claro objetivo de adaptarlo a las necesidades y disfrute de la sociedad. Con este fin, el pasado 27 de noviembre la Junta concedió una subvención de 1,3 millones de euros al Arzobispado de Valladolid, para el desarrollo de este programa.