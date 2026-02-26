FINE arrancará el día 3 con 93 turoperadores, 14 bodegas, hoteles y rutas y más de 2.000 entrevistas agendadas

Presentación de FINE en Valladolid. - EUROPA PRESS

VALLADOLID, 26 Feb. (EUROPA PRESS) -

La Feria Internacional de Enoturismo FINE se desarrollará en la Feria de Valladolid los días 3 y 4 de marzo en la que supone su séptima edición, que arrancará con 93 turoperadores de América, Europa y Asia, un total de 140 bodegas, hoteles y rutas y más de 2.000 entrevistas ya agendadas a las que se sumarán las que surjan durante el encuentro.

Así lo ha puesto de manifiesto la directora de Desarrollo de la Feria, Sonia Beltrán, durante la presentación de este 'market place' a la que han asistido la viceconsejera de Acción Cultural de la Junta de Castilla y León, Mar Sancho; el presidente del Comité Ejecutivo de la Feria de Valladolid, Víctor Caramanzana; el diputado y presidente del Patronato de Turismo, Moisés Santana; y la concejala de Turismo, Eventos y Marca Ciudad de Valladolid, Blanca Jiménez.

Beltrán ha explicado que la Feria contará con profesionales del enoturismo de más de 20 países y se presentarán las novedades del sector por parte de 140 bodegas, hoteles y territorios (procedentes de España, Portugal, Italia y Eslovenia) a más de 90 turoperadores de tres continentes, entre los que destacan compradores de Estados Unidos, Brasil y Portugal.

FINE, que va acompañado de otra serie de actividades de divulgación, "es un proyecto de país que busca el posicionamiento de España como destino de referencia para los turistas del vino de cualquier parte del mundo", ha explicado Beltrán, quien ha concretado que la Feria ofrece a las agencias de viaje la posibilidad de conocer un amplio abanico de propuestas de experiencias en las que han estado trabajando las bodegas, los territorios y los hoteles.

A este respecto, ha incidido en que son propuestas del turismo del vino que se incorporar a los catálogos de las agencias de viajes en la próxima temporada y engloban "infinidad" de opciones para dar respuesta a perfiles de viajeros muy diferentes, ya que se ofrecen desde catas familiares hasta experiencias de varios días con actividades de gastronomía, arte o música.

Además, como novedad este año se incorpora el oleoturismo, un segmento que "en prospección" con la presencia de tres almazaras en un proyecto que hay que "empezar a explicar" y que tiene este año su "primer punto de arranque".

Por su parte, Víctor Caramanzana ha destacado el carácter pionero de FINE, una de las tres ferias que sale fuera de España, con una proyección internacional que se materializó en el estreno de FINE Italy el pasado otoño.

IMPORTANCIA ECONÓMICA

El presidente del Comité Ejecutivo de la Feria ha incidido en que el certamen "no sólo va de vino, sino de enoturismo", un sector en el que Castilla y León genera el 20 por ciento de la actividad, y ha destacado la apuesta también este año por el oleoturismo, al considerar al aceite un "aliado natural del vino".

Caramanzana ha explicado que la Feria permitirá abordar los retos de futuro del enoturismo y también conocer casos de éxito, tras lo que ha incidido en la importante presencia portuguesa, que tendrá representados a todos sus territorios, incluidas Azores y Madeira.

Además, ha apuntado que FINE también tiene un fin divulgador de conocimientos y análisis del sector de la mano de expertos como el profesor Gergely Szolnoki, de la universidad alemana Hochschule Gisenheim, quien abordará en la conferencia inaugural cómo el enoturismo puede ser el motor estratégico que lidere la construcción de un destino turístico.

En el marco de la presentación, el diputado Moisés Santana ha asegurado que FINE no es solamente una feria profesional, sino que supone una "plataforma estratégica" que conecta territorios, bodegas, turoperadores y agencias especializadas de todo el mundo. "Es, sin duda, el mejor escaparate para demostrar que el vino no es únicamente un producto, es una experiencia cultural, patrimonial, gastronómica, capaz de generar desarrollo sostenible en el medio rural", ha añadido.

Además, ha recordado que la provincia de Valladolid es una tierra de tradición vitivinícola, que cuenta con un potencial extraordinario, con denominaciones de origen de prestigio, paisajes únicos y un patrimonio histórico que "convierte cada visita en una vivencia inolvidable" y esta feria sitúa a Valladolid y a su provincia "en el mapa global del enoturismo" y refuerza su posicionamiento como destino de calidad.

Por su parte, Blanca Jiménez ha asegurado que el Ayuntamiento de Valladolid tiene "muy claro" que el enoturismo es una de las estrategias y de las "piedras angulares" que tiene la ciudad de Valladolid para seguir creciendo desde el punto de vista de la imagen y ha destacado que el enoturismo es un sector que genera economía, que genera empleo y que tiene una atracción desde el punto de vista turístico "muy grande".

A este respecto, ha asegurado que Valladolid y Castilla y León son unos de los territorios que mejor compiten a nivel internacional en lo que significa el turismo de calidad a través del enoturismo, algo que se está demostrando en la ciudad a través de muchas iniciativas que tienen a FEIN como uno de los "referentes" alrededor del enoturismo a lo largo del año.

Jiménez ha recordado que en Valladolid se desarrolla, gracias a la Junta de Castilla y León y al resto de instituciones, el centro de la cultura del vino, es el Monasterio de Santa Catalina de Siena (conocido como Las Catalinas), que ha explicado que tendrá un "sentido estratégico".

CENTRO DE NEGOCIO

Finalmente, al viceconsejera de Acción Cultural de la Junta ha asegurado que FINE es actualmente uno de los principales foros, encuentros y "revulsivos" de negocio en el ámbito del enoturismo "a nivel mundial" y ha agregado que "sólo las mejores ideas se exportan", algo que ha ocurrido con esta Wine Tourism Expo.

En la misma línea, ha destacado que se celebre en un momento en el que el enoturismo sigue adquiriendo una relevancia destacable en la que, a nivel internacional, Castilla y León "juega un rol también como destino privilegiado". Además, ha apuntado que FINE no es una feria de carácter divulgativo como otras, sino que es una "eficaz herramienta" de negocio.

"Es algo importante porque hay ferias que son exposiciones y hay ferias donde hierve el negocio y donde, como sucede en el caso de FINE, esa comercialización además a nivel internacional tiene lugar en unas cifras muy importantes", ha destacado Mar Sancho.

Asimismo, ha destacado la importancia del vino en Castilla y León, que cuenta con el mayor número de rutas del vino certificadas y se situó como la comunidad con un mayor número de visitantes a las mismas, lo que pone de relevancia la importancia del sector, con casi 625 visitas en 2024 a la espera de conocer los datos del año pasado. "Unas cifras que atestiguan la solidez, la profesionalización de nuestro sector y también esa capacidad de atracción y una fortaleza de un ámbito que gracias a herramientas como FINE va a seguir creciendo", ha añadido.

Esta Feria Internacional de Enoturismo incorpora también otra novedad este año que consiste en la posibilidad de asistir a las conferencias y mesas redondas que se desarrollarán los días 3 y 4 en las que además del análisis del profesor Gergely Szolnoki se abordarán casos de éxito de bodegas y rutas.

Además, FINE cuenta con actividades fuera del recinto como los viajes de familiarización, que se desarrollarán tras el certamen y permitirán visitar territorios que han llevado sus propuestas a la Feria. En este caso se realizarán seis viajes, tres a Portugal, uno a Madrid, otro a la Ribera del Duero y uno a la Rioja Alavesa y País Vasco.