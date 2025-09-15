La firma navarra de calzado RKS inaugura en Vallsur una nueva tienda de 250 metros cuadrados

VALLADOLID 15 Sep. (EUROPA PRESS) -

Vallsur mantiene la ampliación de su oferta comercial con la llegada de RKS, la firma multimarca navarra de calzado y moda que ha inaugurado un nuevo establecimiento de 250 metros cuadrados en el centro comercial vallisoletano.

La tienda cuenta con una selección de calzado y textil para mujer, hombre y niños, en la que se incorporan las últimas colecciones de reconocidas marcas nacionales e internacionales como Guess, Hoff, Napapijri, Tommy Hilfiger o Michael Kors.

Con esta apertura, RKS alcanza las cinco tiendas en Castilla y León y dos en Valladolid, y consolida así su presencia en la Comunidad. A nivel nacional, la compañía fundada en Pamplona en 2009 y especializada en la gestión de tiendas multimarca de calzado, supera ya el centenar de puntos de venta físicos.

Con estas nuevas incorporaciones, Vallsur avanza en su proyecto de remodelación, en el que en los últimos meses se han sumado firmas de referencia e introducido novedades exclusivas.

Según han informado a Eruopa Press fuentes del centro, entre los hitos más recientes destacan la inauguración de la tienda Álvaro Moreno más grande de Castilla y León, la llegada de la tienda Fifty del grupo Tendam, la incorporación de la cadena ALE-HOP y de la Tienda Oficial del Real Valladolid Club de Fútbol, así como la apertura de La Casa del Libro y la próxima llegada de la tienda multimarca de moda Astoria.