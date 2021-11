Firmado el convenio de Hostelería de Valladolid con vigencia hasta 2026, "buen broche a un excesivo tiempo de conflicto"

VALLADOLID, 9 Nov. (EUROPA PRESS) -

Las patronales de la hostelería y de la hotelería de Valladolid y las centrales sindicales UGT y CC.OO han rubricado este martes el acuerdo que regulará el nuevo convenio del sector durante los próximos cinco años --expirará a finales de 2026-- y que pone fin a un largo conflicto que se inició en 2018 con la paralización del convenio, que sólo fue suscrito por los hoteleros, lo que derivó en un conflicto judicial.

De hecho, la rúbrica de este acuerdo ha supuesto la anulación del juicio que estaba pendiente y que, según han admitido los firmantes, ha sido "la espada de Damocles" en la negociación que se retomó hace dos meses y que ha fructificado finalmente por el "esfuerzo" de las partes para dar estabilidad al sector a través de un convenio duradero que contempla, entre las principales novedades, una homologación de las distintas categorías de establecimientos con el reto de equiparar las tablas salariales en función del sector y no de la categoría del establecimiento, como ocurre ahora, en ese horizonte de 2026.

Según ha explicado a modo de ejemplo el representante de CCOO en esta firma, Marcos Gutiérrez, se prevé llegar en 2026 a los 1.200 euros para la categoría de camarero.

El convenio contempla una subida lineal del 1,6 por ciento anual para los establecimientos del grupo 1, en el que se pagan los salarios más altos, e incrementos del 2,0 por ciento o más para categorías inferiores para poder llegar a 2026 con la homologación de salarios en esa categoría única con la que finalizará la vigencia del convenio, uno de los motivos que han llevado a acordar una duración "tan amplia" ya que las partes reconocen la debilidad que sigue soportando el sector tras meses de medidas restrictivas para frenar el COVID 19.

No obstante, está previsto crear en 2026 la 'categoría de entrada' para facilitar el acceso al sector de las personas que no tengan formación ni experiencia de una manera adecuada para que puedan lograr esa formación trabajando con un salario un 3 por ciento inferior al del nivel salarial V del convenio que se aplicará durante un máximo de un año para todos los trabajadores que en el momento de su contratación no acrediten o certifiquen experiencia y formación.

Además, se ha aprobado la creación de una paga de 600 euros brutos "con carácter extraordinario y no consolidable" en compensación a la falta de aplicación de la subida salarial de los últimos cuatro años por la paralización del convenio.

Esta paga se devengará en función de la fecha de incorporación de cada trabajador a la empresa y se podrá abonar de forma lineal o fraccionada en 18 meses, antes del 30 de septiembre de 2023, para dar facilidades a los empresarios. Según han explicado los hosteleros a modo de ejemplo, si un trabajador se ha incorporado en 2019 le corresponderá una parte proporcional de 450 euros y la empresa podrá prorratear esa paga a razón de 21,42 euros al mes.

Otra de las novedades destacadas por las partes es que el nuevo convenio pone fin a la "vieja injusticia y discriminación" que sufren las camareras de piso que en 2026 estarán incluidas en el mismo grupo que los camareros de sala, con la misma función y salarios.

El convenio ampara por primera vez a los rider y obliga a las empresas que asuman algún servicio externalizado a hacer cumplir el convenio sectorial, como el de limpieza, o, en su defecto, este de la hostelería y no el de empresa por lo que pone coto al abaratamiento de los costes salariales por la subcontratación de servicios o tareas, en lo que supone un adelanto a cuestiones que se van a abordar en la reforma de la Reforma Laboral, según ha destacado el representante de CCOO.

También han acordado permitir el disfrute proporcional de los días de descanso generados por los festivos y mantener la regulación del complemento de incapacidad temporal en cuanto a las mejoras previstas para las contingencias derivadas de contingencias profesionales (enfermedad profesional o accidente laboral) y para contingencias comunes, segunda baja y sucesivas dentro del año natural, complementar hasta el 75 por ciento del salario total del trabajador, excepto la manutención.

"El esfuerzo ha sido notable", ha reconocido Gutiérrez en su reivindicación de un "convenio positivo" que pone "punto y final a 1.324 días perdidos en el convenio de la hostelería" y que supone el broche a la conflictividad que soportaban las cerca de 10.500 personas que trabajan en un sector "tan importante" para la economía de Valladolid y que se sitúan ahora en la línea de los convenios colectivos de otras provincias. "No por encima de ninguno", ha aclarado para recordar que tampoco era de los más altos antes de 2018 e insistir en que se habían quedado por detrás por la paralización de estos cuatro años.

Según han explicado los firmantes, una sentencia a favor de los trabajadores en el juicio que ahora se paraliza hubiese supuesto 23 millones de euros de los que las empresas se tendrían que haber hecho cargo "de manera automática" lo que hubiese puesto en peligro la viabilidad de muchos negocios, mientras que la aplicación de las cláusulas del convenio a partir de enero de 2022 sí "se pueden asumir perfectamente", en palabras del presidente de la Asociación de Hostelería, Jaime Fernández.

"La peor cobardía es saber qué es lo justo y no hacerlo", ha resumido el representante de CCOO parafraseando a Yves Montand, en sintonía con Mónica de la Cámara, de UGT, que ha refrendado la estabilidad conseguida tras sacar adelante "una negociación necesaria" tras "tanto tiempo de bloqueo" en el que los trabajadores han tenido que sacrificar muchos derechos.

El presidente de la Asociación de Hoteles, Francisco Posadas, ha destacado la importancia de este 9 de noviembre por la firma de este convenio que dará estabilidad y "bastante tranquilidad" en un sector "tan importante y estratégico para la ciudad" ya que representa entre un 10 y un 12 por ciento del empleo y unos porcentajes similares en términos de PIB.