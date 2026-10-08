La Fiscalía de CyL alerta del incremento de las agresiones sexuales y la devastación de los incendios de 2025 - EUROPA PRESS

BURGOS, 8 Oct. (EUROPA PRESS) -

El Fiscal Superior de Castilla y León, Santiago Mena, ha alertado del incremento de las agresiones sexuales y la devastación de los incendios de 2025 en la Comunidad.

Así lo ha trasladado durante la apertura del Año Judicial 2026-2027 en Burgos, donde ha presentado este jueves la Memoria Anual de la institución, que ha dejado un contundente radiodiagnóstico del crimen en la Comunidad durante el último ejercicio de 2025.

Entre los datos más destacados se encuentran el repunte del 14 por ciento en los procedimientos por delitos contra la libertad sexual, que alcanzaron las 1.870 causas, un punto en el que también ha incidido en el impacto "trágico" de la oleada de incendios forestales de 2025, que calcinó más de 160.000 hectáreas, al duplicar los registros de 2022 y concentrando en León el 30 por ciento de la superficie ardida de todo el país.

Durante su discurso, el representante del Ministerio Fiscal ha valorado el trabajo desempeñado por los 139 fiscales y 141 funcionarios que integran la plantilla autonómica, con una presencia femenina del 73 por ciento y 69 por ciento respectivamente, quienes intervinieron en más de 16.400 juicios orales e incoaron 82.017 diligencias previas en el ámbito penal.

Ante este volumen de actividad, Mena ha aprovechado la palabra para reclamar una "reforma profunda" del proceso penal español que otorgue la investigación de las causas a la Fiscalía, supervisada por un juez, todo ello basado en la capacidad investigadora demostrada e"n las 575 diligencias preprocesales gestionadas".

LOS INCENDIOS

Una parte importante del informe se fija en el desastre medioambiental vivido en el verano de 2025 en provincias como León, Zamora, Salamanca, Ávila y Palencia.

El fuego se cobró cuatro vidas, dejó miles de evacuados y arrasó paisajes de gran ecológicas como Las Médulas o diversas Reservas de la Biosfera.

En este sentido, ha señalado directamente a la manos humanas en casi el 80 por ciento de los casos, de ellos 46,9 por ciento intencionados, 12,9 por ciento por negligencia y 19,7 por ciento accidentales.

También ha puesto el foco en las causas estructurales como la falta de planes de actuación local en la mayoría de los 700 municipios con mayor riesgo.

El representante del Ministerio Público ha achacado las causas al envejecimiento, la falta de recursos de las entidades locales y al abandono del medio rural, que provoca una acumulación crítica de biomasa.

El balance de la Fiscalía muestra también una honda preocupación por el incremento de las agresiones a médicos y profesores en el ejercicio de su trabajo, una situación que ha calificado de "inaceptable e insólita" en otros ámbitos profesionales, urgiendo a las administraciones a adoptar "medidas de protección inmediatas".

En cuanto a la ciberdelincuencia, el uso de las tecnologías de la información ya salpica al 20 por ciento de los delitos cometiéndose en la región. El aumento resulta especialmente vertiginoso en las ciberestafas, cuyos escritos de calificación se han multiplicado por cinco desde 2020, pasando de 116 a 602; y en la pornografía infantil en la red, que ha crecido un 80 por ciento en los últimos cinco años.

VIOLENCIA DE GÉNERO

Respecto a la violencia de género, a pesar de registrarse un leve descenso en el cómputo global de delitos, con 7.610 causas, Mena ha recordado la vertiente más trágica con el asesinato de una mujer de 34 años en Burgos, que dejó huérfano a un niño de 8 años con autismo.

EL fiscal ha exigido extender los juzgados especializados fuera de Valladolid, Burgos y León, al constatar que la tramitación en las ciudades dotadas con estas estructuras es sensiblemente más rápida y eficaz.

También ha alertado sobre la "delincuencia juvenil", donde se observa a adolescentes cada vez más jóvenes implicados en hechos de mayor violencia interfamiliar y agresiones sexuales, apelando a la responsabilidad compartida de padres y sociedad en la formación de los menores.