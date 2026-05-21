Fiscalía pide 13 años para tres 'trinitarios' por la agresión a puñaladas a un Dominican en Valladolid

VALLADOLID 21 May. (EUROPA PRESS) -

La Fiscalía Provincial de Valladolid solicita 13 años de cárcel para los jóvenes Johan Yerai C.L, Juan Camilo O.L. y Maicol Yessi G.V, integrantes de la banda de los Trinitarios, acusados de los delitos de homicidio en grado de tentativa y de robo con violencia e intimidación en grado de tentativa cometidos en febrero de 2025 sobre un Dominican Dont' Play al que hirieron a puñaladas.

En concreto, el fiscal del caso pide una pena de 11 años de prisión por el intento de homicidio y otros dos años de cárcel por la tentativa de robo para cada uno de los tres procesados y, en concepto de responsabilidad civil, la obligación de indemnizar a su víctima, conjuntamente, en la cantidad de 2.860 euros por las lesiones y 7.000 euros por las secuelas, según informaron a Europa Press fuentes jurídicas.

Los hechos, objeto de juicio este próximo jueves en la Audiencia de Valladolid, se produjeron las 23.31 horas del día 22 de febrero de 2025, cuando un grupo de miembros activos del grupo juvenil 'Dominican Don't Play' transitaba por la calle López Gómez de Valladolid. Al llegar a la intersección con la calle Santuario, salieron a su encuentro los procesados, de origen ecuatoriano y colombiano, junto a una joven no identificada, todos ellos integrantes de la banda rival 'Trinitarios'. De mutuo acuerdo, estos últimos comenzaron a proferir gritos intimidatorios del tipo "patria", "popote" y similares, habituales del grupo antes de iniciar la agresión.

Ante el temor de sufrir un ataque, varios de los jóvenes acompañantes salieron corriendo para alejarse de la zona. Sin embargo, la víctima principal se aproximó a los agresores para ver qué pasaba, momento en el que, siempre según la tesis de la acusación pública, el procesado Johan Yerai le exigió de forma intimidante que sacara todo lo que llevaba y lo echara al suelo. Al no actuar la víctima conforme a lo solicitado, los otros dos procesados introdujeron sus manos entre la ropa con el ademán de sacar algún arma, reiterando las amenazas.

En ese instante, los tres procesados esgrimieron cuchillos de cocina de unos 7 a 9 centímetros de hoja, provocando que un miembro del grupo rival saliera corriendo en huida y fuera golpeado levemente por un vehículo, lo que le hizo caer al suelo.

Fue entonces cuando, los acusados, presuntamente movidos por el ánimo de quitarle la vida, aprovecharon que se encontraba en el suelo para propinarle patadas y puñetazos, hasta que Johan Yerai le propinó tres puñaladas en la espalda para, acto seguido, abandonar el lugar de forma precipitada.

Como consecuencia de la agresión, la víctima sufrió tres heridas inciso contusas penetrantes por arma blanca en el hemitórax izquierdo posterior y una mínima laceración pulmonar izquierda, lesiones que requirieron de tratamiento médico quirúrgico y un periodo de curación de 30 días.

Los acusados, que carecen de antecedentes penales, han permanecido en prisión preventiva por esta causa en diferentes periodos durante el año 2025.