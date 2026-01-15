Fiscalía pide 2 años de cárcel para un detenido junto a la Feria de Valladolid con MDMA y anfetamina

Archivo - Vehículo de la Policía Nacional de Valladolid. Foto de archivo. - POLICÍA NACIONAL VALLADOLID - Archivo

VALLADOLID 15 Ene. (EUROPA PRESS) -

La Audiencia de Valladolid juzgará el próximo día 23 de enero a un varón, cuya identidad responde a las iniciales D.A.C, por un delito de tráfico de drogas con motivo de su detención en marzo de 2024 cuando portaba entre sus pertenencias un total de 7,17 gramos de MDMA y otros 0,53 gramos de anfetamina, sustancias que Fiscalía sostiene que tenían por destino su venta a terceras personas.

En su escrito de calificación provisional, la acusación pública solicita para el encausado una condena de dos años de prisión y el pago de una multa de 800 euros, según informaron a Europa Press fuentes jurídicas.

La detención del presunto 'camello' se produjo sobre las 18.10 horas del día 23 de marzo de 2024 cuando se encontraba en las inmediaciones de la Feria de Valladolid, en la calle Ramón Pradera, y su comportamiento sospechoso, fundamentalmente motivado por el nerviosismo que presentaba al detectar la presencia policial, llevó a los agentes a identificarle y cachearle.

Fue entonces cuando los funcionarios policiales le ocuparon 11 comprimidos de color azul con la leyenda 'The Punisher' que, debidamente analizados, resultaron ser MDMA, con un peso neto de 5,49 gramos; varios trozos de comprimidos de color gris, de la misma sustancia, con un peso de 1,60 gramos; otros dos trozos de comprimidos de color violeta, igualmente de MDMA, que arrojaron un peso de 0,08 gramos, y, finalmente, un envoltorio de plástico anudado con alambre de jardinería que portaba 0,53 gramos de anfetamina.

Las mencionadas sustancias, con un valor en el mercado de 411 euros, las poseía el acusado, siempre según la tesis de la acusación pública, para su venta a toxicómanos a cambio de dinero.