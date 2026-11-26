Agente de Policía Nacional junto a un coche patrulla - POLICÍA NACIONAL

VALLADOLID 26 Nov. (EUROPA PRESS) -

La Audiencia Provincial de Valladolid celebrará el próximo 2 de diciembre juicio contra cinco personas acusadas de integrar un grupo dedicado al tráfico minorista de sustancias estupefacientes en el barrio Cuatro de Marzo de la capital vallisoletana, hechos por los que la Fiscalía solicita penas que suman seis años y medio de prisión para cuatro de ellos y siete años para el quinto procesado.

Según el escrito de acusación al que ha tenido acceso Europa Press, el Ministerio Público interesa para cada uno de los encausados, Antonio P.S, Juan Antonio G.S, José Luis R.C, Luis Alberto T.R. y Juana T.R, cuatro años y seis meses de cárcel y una multa de 36.000 euros por un delito contra la salud pública, además de otros dos años de prisión por pertenencia a grupo criminal.

Asimismo, la acusación pública reclama seis meses adicionales de privación de libertad para Antonio P.S. como autor de un delito contra la seguridad vial con la agravante de reincidencia, al haber conducido un vehículo en numerosas ocasiones pese a carecer de permiso por pérdida de vigencia.

La investigación policial se remonta a junio de 2025, cuando los agentes tuvieron conocimiento de que los acusados, puestos de común acuerdo, se dedicaban a la venta de drogas en Valladolid. Los dispositivos de vigilancia establecidos por la Policía Nacional pusieron de manifiesto que Juan Antonio y José Luis realizaban contactos muy breves con compradores tanto en las inmediaciones de su domicilio en la calle Francisco Rincón como en otros puntos de la ciudad para entregar papelinas a cambio de dinero.

Para abastecerse de estas sustancias, ambos acudían a un inmueble de la calle Esteban Daza en el que residían los hermanos Juana y Luis Alberto, vivienda a la que también se trasladó Antonio P.S. desde finales de julio de ese mismo año y en cuyos alrededores se detectaron numerosas transacciones.

DOCUMENTADOS DISTINTOS PASES DE DROGA

Durante los seguimientos realizados entre los meses de junio y agosto de 2025, los funcionarios policiales documentaron diversas operaciones de compraventa y suministro entre los miembros del grupo y terceros. Fruto de estas vigilancias, los agentes interceptaron a varios compradores a los que se intervenieron distintas dosis adquiridas a los procesados, concretamente 0,19 gramos de heroína vendidos por José Luis R.C. el 1 de julio, así como 0,47 gramos de 'speed' y dos partidas de cocaína de 0,3 y 1,06 gramos suministradas por Antonio P.S. durante el mes de agosto.

La operación culminó el 29 de septiembre de 2025 con la detención de Juana, Juan Antonio, José Luis y Antonio, quien se encuentra privado de libertad por esta causa desde esa fecha.

En el momento del arresto, los agentes ocuparon a Antonio, ocultos en su ropa interior, dos envoltorios con 65,54 gramos netos de cocaína de una riqueza superior al 80 por ciento y otros dos paquetes con 53,62 gramos netos de heroína. De forma paralela, en una riñonera que portaba este mismo acusado y en una bolsa de reciclaje se incautaron otros 0,57 gramos netos de cocaína, tres gramos netos de cannabis y resina de cannabis, diez blísteres de Rivotril, cinco botes de Trankimazin, tres básculas de precisión con restos de estupefacientes, dos llaves de un vehículo Kia Carnival y 1.540 euros en efectivo fraccionados en billetes pequeños.

La valoración económica efectuada por la Policía cifra en 31.984,08 euros el valor en el mercado ilícito de la totalidad de las sustancias analizadas e intervenidas en el marco de esta causa procedente del Juzgado de Instrucción número 6 de Valladolid.

Junto a las penas privativas de libertad, la inhabilitación especial para el derecho de sufragio pasivo durante el tiempo de condena y el pago de las costas procesales, el fiscal ha interesado la apertura de una pieza de responsabilidad civil para los cinco acusados y la destrucción de toda la droga decomisada.