La Fiscalía de Valladolid aprecia indicios de responsabilidad contable en el caso Meseta Ski

Archivo - Los acusados en 'Meseta Ski' durante una de las sesiones celebradas en la Audiencia de Valladolid - EUROPA PRESS - Archivo

VALLADOLID 21 Sep. (EUROPA PRESS) -

Fiscalía vallisoletana ha apreciado indicios de responsabilidad contable que deberán aclararse en fase de actuaciones previas en relación con la falta de ejercicio de las acciones civiles por parte de la Sociedad Provincial de Desarrollo de Valladolid, S.A. (SODEVA), actual Valladolid Avanza, S.A., tras dictarse sentencia condenatoria en el caso Meseta Ski.

La decisión se ha conocido a raíz del escrito presentado por el Grupo Municipal 'Impulsa Olmedo' ante el Tribunal de Cuentas, en el que se alertaba de que dicha omisión podría haber generado un menoscabo a los fondos públicos de la Diputación Provincial de Valladolid.

Tras recibir la denuncia, el Tribunal de Cuentas, según informa 'Impulsa Olmedo' a través de un comunicado recogido por Europa Press, ha acordado el archivo de la acción pública C105/2026 debido a que la formación denunciante ha manifestado de forma expresa su voluntad de no personarse en forma como actor público y permanecer únicamente como mero denunciante. No obstante, el órgano fiscalizador ha dado traslado de la documentación aportada al Ministerio Fiscal, tal como prevé la normativa aplicable.

A pesar de no oponerse al archivo del expediente por motivos formales, el Ministerio Fiscal ha solicitado la remisión de testimonio de todo lo actuado a la Sección de Enjuiciamiento con el fin de proponer a la Comisión de Gobierno el nombramiento de un delegado instructor. En su informe, el fiscal ha señalado que las pretensiones indemnizatorias de cuantía relevante que fueron reservadas en el procedimiento penal no se llegaron a reclamar, por lo que los hechos presentados requieren una aclaración previa.

En atención a este criterio, el auto dictado por el Consejero de Cuentas ha ordenado remitir testimonio de las actuaciones tanto a la Fiscalía como al representante legal de la Diputación Provincial de Valladolid. Esta resolución faculta a ambas partes a solicitar, si lo estiman oportuno, la incoación de una nueva diligencia preliminar que investigue las presuntas irregularidades puestas de manifiesto en la denuncia.

Por su parte, desde 'Impulsa Olmedo' han reclamado a la institución provincial que examine lo sucedido, aclare públicamente el destino de las acciones civiles reservadas por la sociedad pública SODEVA y adopte las medidas legales procedentes para defender el patrimonio público en caso de confirmarse algún perjuicio económico.

El juicio por el caso 'Meseta Ski' se celebró en su día en la Audiencia de Valladolid y concluyó entonces con la condena del que fuera alcalde de Olmedo y presidente de la Sociedad Provincial de Desarrollo (SODEVA) de la Diputación y del vicepresidente de dicha entidad, Pedro Pariente, en el primer caso de nueve años y un mes de inhabilitación especial para empleo o cargo público por delito continuado de prevaricación administrativa y en el segundo de siete años y tres meses de inhabilitación por prevaricació--no continuada--.

La causa se elevó finalmente a la Sala de lo Civil y Penal del Tribunal Superior de Justicia de Castilla y León, con sede en Burgos, fruto de los recursos de los dos condenados, de los que tan solo fue estimado el de Pedro Pariente, que quedó exonerado de todos los cargos, sin que prosperara el de Centeno, de forma que su condena quedó confirmada.

El caso investigaba irregularidades en la tramitación y construcción en Villavieja del Cerro de un complejo de ocio y aventura que tenía como infraestructura estrella dos pistas de esquí en seco. La condena consideró acreditado que el proyecto inicial fue modificado sin aparente justificación técnica o económica, una modificación "relevante, cuantitativa y cualitativamente, en referencia a que el importe de las obras aumentó en casi tres millones de euros, cuando el precio inicial del contrato era de poco más de cuatro, "de forma que hablamos de un incremento del presupuesto de cerca del 75 por ciento".

Pero además, la modificación, según el tribunal, afectaba a un elemento tremendamente sustancial de una pista de ski seco, como era la superficie esquiable, modificándose no sólo el material de dicha superficie, sin también, de forma aún más que significativa, sus dimensiones, modificación que se llevó a cabo "omitiendo de manera flagrante las más elementales normas jurídicas".

Y no sólo porque se acordó la modificación de un contrato suscrito entre las partes apenas cuatro meses antes, "sino porque no se llevó a cabo un nuevo proceso de contratación, quebrándose con ello los principios de publicidad y libre concurrencia que debían regir el proceso de adjudicación, al tratarse de un procedimiento de contratación de una empresa privada cuyo capital social era total e íntegramente de carácter público".

"Es más, ni siquiera se comunicó la existencia de ese proyecto complementario a la otra empresa, que había participado en el proceso de licitación", con lo que "existió, por tanto, una infracción manifiesta del procedimiento de contratación y una infracción del contrato previo".