El PSOE exige el desmantelamiento de las ruinas de Meseta Ski dos años después de la condena. - GRUPO SOCIALISTRA EN LA DIPUTACIÓN DE VALLADOLID

VALLADOLID 21 Sep. (EUROPA PRESS) -

El Grupo Socialista en la Diputación de Valladolid ha exigido el desmontaje y desmantelamiento integral de las instalaciones en ruinas de Meseta Ski, ubicadas en Villavieja del Cerro (Valladolid), al cumplirse dos años de la sentencia condenatoria dictada por la Audiencia Provincial.

La iniciativa, que se presentará en el pleno provincial del próximo viernes 25, reclama además la puesta en marcha de un plan de restauración ambiental del entorno y que se busque un uso viable para el Edificio Multifuncional construido en la parcela, ya sea mediante gestión directa o su cesión a otra entidad.

El portavoz del Grupo Socialista, Francisco Ferreira, a través de un comunicado recogido por Europa Press, ha calificado de "totalmente injustificable" la continuidad del recinto en estado ruinoso y ha recordado que la resolución judicial de septiembre de 2024 fue posteriormente ratificada por el Tribunal Superior de Justicia de Castilla y León en octubre de 2025.

Asimismo, ha subrayado que este proyecto ha supuesto un quebranto económico acumulado de más de 12 millones de euros de dinero público en infraestructuras inservibles que nunca llegaron a prestar servicio, provocando además la pérdida del 50 por ciento del capital social de la empresa pública Sodeva, cuya disolución vienen reclamando desde 2020.

MÁS DE 700.000 EUROS EN VIGILANCIA

Desde las filas socialistas han criticado el sobrecoste derivado del mantenimiento de las instalaciones abandonadas. En este sentido, han señalado que la corporación provincial ha gastado más de 700.000 euros en servicios de vigilancia desde el año 2012, un desembolso que continúa incrementándose anualmente y al que se suman los costes de informes y proyectos fallidos como 'Meseta Sport'.

Ferreira ha advertido del peligro y del impacto visual que generan los restos de las pistas sintéticas, los remontes obsoletos y las torretas de iluminación fuera de uso. A su juicio, mantener esta situación contraviene los principios básicos de sostenibilidad, protección del medio natural y regeneración paisajística, proyectando una imagen de degradación sobre el territorio rural.

Por último, la formación ha cuestionado al presidente de la Diputación, Conrado Íscar, por no haber presentado el nuevo proyecto para las instalaciones que anunció a finales de 2024 y que estaba previsto para principios de 2025. Por ello, el portavoz socialista ha instado a actuar de forma inmediata sobre el terreno para garantizar la seguridad, el ahorro presupuestario y la recuperación del entorno natural.