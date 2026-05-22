La Fiscalía de Valladolid solicita nueve meses de prisión para un preso fugado en una bolsa y sus dos cooperadores

Archivo - Centro Penitenciario de Villanubla, en Valladolid
Archivo - Centro Penitenciario de Villanubla, en Valladolid - GUARDIA CIVIL - Archivo
Europa Press Castilla y León
Publicado: viernes, 22 mayo 2026 12:29
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    VALLADOLID, 22 May. (EUROPA PRESS) -

   La Fiscalía vallisoletana ha interesado la apertura de juicio oral y ha solicitado una pena de nueve meses de prisión para el 'narco' Ángel B.M. como autor de un delito de quebrantamiento de condena, tras haberse fugado del Centro Penitenciario de Valladolid oculto el equipaje de otros internos, Daniel B.I. y Cristian B.B, para los que la acusación pública pide idéntica pena privativa de libertad como cooperadores necesarios.

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