La FMC de Valladolid destaca su resultado "ajustado" positivo en 2025 aunque la oposición critica la gestión

La concejal de Educación y Cultura del Ayuntamiento de Valladolid, Irene Carvajal, conversa con el gerente de la Fundación Municipal de Cultura, José Ignacio de Uribe. - GRUPO MUNICIPAL SOCIALISTA

VALLADOLID 10 Mar. (EUROPA PRESS) -

La Fundación Municipal de Cultura del Ayuntamiento de Valladolid ha dado a conocer la liquidación del presupuesto de 2025, con un resultado "ajustado" positivo de 329.000 euros, en lo que ven consolidada la tendencia a "números verdes" desde 2023, mientras que los grupos de la oposición municipal, PSOE y VTLP, han advertido de una gestión que ven como, respectivamente, "desastrosa" y "chapucera".

En la reunión extraordinaria del Consejo Rector de la Fundación Municipal de Cultura del Ayuntamiento de Valladolid celebrada este lunes, se dio a conocer la liquidación del presupuesto del ejercicio 2025, que refleja un nivel de ejecución del 91,36 por ciento en el capítulo gastos y un 88,47 por ciento en ingresos, con un resultado presupuestario "ajustado" positivo de 329.000 euros.

Aunque, según VTLP, la fundación ha gastado 550.000 euros más de los que ha ingresado.

Según han señalado fuentes municipales en un comunicado recogido por Europa Press, el resultado de 2025 "consolida la tendencia a números verdes que la institución retomó en 2023", el año en el que llegaron al equipo de Gobierno el PP y Vox.

La fundación señala que mantiene además remanentes de Tesorería para gastos generales por importe de 1,78 millones euros, que le permiten afrontar imprevistos con mayor autonomía financiera. En los últimos ejercicios, las ejecuciones presupuestarias han ido en aumento, tanto en ingresos como en gastos; reflejo de una gestión eficiente y rigurosa.

Además, han incidido en que toda la actividad de la fundación "se ha mantenido con un presupuesto más ajustado con el que, sin embargo, se ha podido incrementar la calidad de la programación, como se refleja en la cifra de visitantes y espectadores".

De forma paralela, y "pese a lo ajustado del presupuesto", también se han incrementado la cantidad de propuestas, con la implantación de actividades como Comando Pucela, celebraciones asociadas al Día de la Hispanidad, programas vinculadas al acuerdo con la Academia de las Artes Escénicas o las residencias artísticas en el Teatro Calderón y en el LAVA, entre otras.

Sin embargo, PSOE y VTLP han coincidido en criticar que la entidad ha incumplido la regla de gasto, ha superado el límite establecido en más de medio millón de euros, lo que a su juicio evidencia una "falta de planificación" y una situación financiera negativa para el futuro de la Fundación dirigida por José Ignacio de Uribe, dependiente del área de Cultura que encabeza la concejal de Vox, Irene Carvajal.

El Grupo Municipal Socialista ha calificado de "chapucera" la gestión de la fundación al observar que el presupuesto definitivo, que ascendió a 19,8 millones de euros tras diversas modificaciones de crédito aprobadas a lo largo de 2025, terminó el ejercicio con más de 1,7 millones de euros sin ejecutar.

Para el PSOE, este "desfase" demuestra que "las cuentas iniciales no estaban adecuadamente dimensionadas" y que, además, el equipo de Gobierno ha incurrido en una contradicción al ampliar crédito que finalmente no ha sido utilizado para la actividad cultural.

Asimismo, los socialistas han señalado que estos datos desmienten las afirmaciones de la concejala de Cultura sobre la eficiencia de su área, y sostienen que la FMC no sufre de falta de recursos, sino de una carencia de planificación política. La concejal socialista Chávez ha subrayado que, pese a la defensa de la gestión por parte del gobierno municipal, la liquidación muestra un presupuesto que se queda corto al inicio del año y termina con una parte importante de los recursos ociosos.

Por su parte, Valladolid Toma la Palabra ha alertado de que la Fundación se encamina hacia una situación financiera "desastrosa" al gastar 550.000 euros más de lo que ingresa, lo que ha provocado una disminución del remanente de tesorería hasta los 1,8 millones de euros, cuando hace un año era de 2,4 millones.

La portavoz Rocío Anguita ha denunciado la "infrafinanciación" de la entidad, acusando a la Junta de Castilla y León y a la Diputación Provincial de incumplir sus compromisos económicos, aportando cifras muy inferiores a las inicialmente comprometidas.

VTLP también ha hecho hincapié en la falta de apoyo del sector privado, detallando que de los 300.000 euros previstos en patrocinios solo se han recaudado 10.000 euros, siendo el Ministerio de Cultura el único ente que abona sus compromisos íntegramente. La formación ha advertido de que la estabilidad presupuestaria ha pasado de un saldo positivo de 231.000 euros el año anterior a un saldo negativo de 530.000 euros en 2025, una evolución que, según consideran, "aboca a la Fundación a futuros recortes".

INCORPORACIÓN DE REMANENTES.

De vuelta a la opinión del Ayuntamiento, han apuntado que desde 2020 los presupuestos iniciales se han incrementado anualmente mediante la incorporación de remanentes propios y de "nuevas aportaciones del Área de Cultura". Así, defienden que en los dos últimos ejercicios, el incremento ha sido "más contenido", pese a los incrementos en los costes de los nuevos contratos de servicios.

Reconocen, eso sí, que se ha producido un "incumplimiento técnico" de las reglas fiscales "derivado de la forma de contabilizar la incorporación de los remanentes propios de la fundación, que no pueden ser considerados nunca como ingresos", algo que recuerdan que ocurrió en los años 2021, 2022 y 2023. Gestionados, en todo o parte, por el anterior equipo de Gobierno de PSOE y VTLP.

Sin embargo, aseveran que "no se ha vuelto a producir un resultado presupuestario ajustado negativo registrado en 2022". "La gestión presupuestaria realizada ha ido mejorando con el tiempo, de acuerdo con los informes de liquidación emitidos por la Intervención para estos ejercicios", han concluido.