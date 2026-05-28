FOES premia el motor empresarial de Soria y reconoce la valía de los empresarios de la provincia - EUROPA PRESS

SORIA, 28 May. (EUROPA PRESS) -

La Federación de Organizaciones Empresariales de Soria (FOES) ha celebrado este jueves su fiesta anual en la que reconoce la valía de los empresarios de la provincia a través de cinco premios.

En concreto, ha entregado el Premio FOES Empresario Soriano, Premio FOES Empresa Soriana, Premio FOES Empresario Soriano en el Exterior, Premio FOES Joven Empresario Soriano y Mención Especial FOES, todo ello correspondiente al año 2025. La gala se ha celebrado en el Aula Magna Tirso de Molina.

El Premio FOES Empresario Soriano he recaído en Samuel Moreno Rioja, de Embutidos Moreno Sáez, quien ha destacado la alegría que le causa este reconocimiento de sus compañeros después de tanto trabajo y tanto esfuerzo.

Además, este premio llega en un momento dulce para todos los productores de Torrezno de Soria, que en estos últimos años han conseguido crear muchos empleos y traer a Soria mucha riqueza y facturación, tanto por la venta de Torrezno como por su capacidad de atraer turismo, algo que se espera potenciar cuando se consiga de manera definitiva la IGP, la Indicación Geográfica Protegida del gran adalid de la gastronomía soriana.

El Premio FOES Empresa Soriana ha ido a parar a otro de los estandartes del comercio en la capital, a Saldos Muñoz.

Jesús Muñoz ha destacado en la previa a la gala que lleva ya 56 años de trabajo en este negocio, un negocio que comenzaron sus padres hace ahora 73 años y que sigue vivo en el centro de la ciudad de Soria.

Junto a su hija Rocío, reconocen que la situación actual tiene algo de delicada, pero que hoy no era el momento de hablar de ello sino de celebrar.

SORPRESA El Premio FOES Empresario Soriano en el Exterior ha sido una "sorpresa" para su ganador, Ernesto López Cacho, natural de Valverde de Ágreda y CEO de la empresa aragonesa Chemik, dedicada a los electrodomésticos y la energía y con presencia en los cinco continentes.

López Cacho considera que la provincia de Soria, de cara a su desarrollo empresarial, debe estar muy atenta a todo lo relacionado con las nuevas tecnologías y las energías renovables.

El Premio FOES Joven Empresario Soriano, entregado directamente por la Asociación de Jóvenes Empresarios de Soria, ha sido para Pablo Cabezón, del Hotel Restaurante Los Villares.

Cabezón reconoce la ilusión por este premio, pero recuerda que él ya lleva 20 años en el mundo de la hostelería y que cada vez cuesta más encontrar personas más jóvenes que se decidan a emprender, sobre todo en el mundo hostelero, quizás por el deseo de los jóvenes de conseguir sus objetivos laborales más a corto plazo.

La Mención Especial FOES ha sido para Javier Ruiz Tutor y, de manera extensiva, a un comercio que lleva en funcionamiento desde 1881 en El Burgo de Osma, Comercial Ruiz.

Javier Ruiz se siente responsabilizado de cara a la continuidad de su comercio y, si bien admite que no es fácil luchar contra internet y los grandes almacenes, también considera que el soriano está cambiando y ve con optimismo el comercio rural, siempre y cuando se dedique al mismo "mucho cariño y esfuerzo, hay que tener visión".

El presidente de FOES, Santiago Aparicio, ha comentado que ser empresario siempre es complicado y más en lugares como Soria, por cuestiones de competitividad y de logística, algo que se salva desde hace años gracias "a la sabiduría y al buen hacer de los empresarios sorianos".

Esta es la razón de ser del homenaje anual que hace FOES al motor empresarial de la provincia, un motor que tiene el problema de la convulsa situación actual y su subida de precios, pero con la contrapartida del sector hostelero o turístico que contribuye a dar una muy buena imagen de la provincia, reconoce Aparicio