Folclore y modernidad protagonizan el programa de la Feria Chica de Palencia

Miriam Andrés y Francisco Fernández, durante la presentación de la Feria Chica 2026. - AYUNTAMIENTO

PALENCIA, 22 May. (EUROPA PRESS) -

La tradición, el folklore y las señas de identidad cultural protagonizarán la mayor parte de la programación de la próxima Feria Chica, que se desarrollará del 3 al 7 de junio en Palencia.

La presentación del último trabajo del grupo palentino El Naán, el V Encuentro de Dulzaina, el IX Festival de Danzas, un festival homenaje a la panderetera María Inés Moreno o las actuaciones de Mayalde, Cristina Len y Castora Herz, dentro del Festival Folktrónica, conforman un amplio abanico de actividades arraigadas a la tierra y al acervo cultural, tal y como ha destacado la alcaldesa, Miriam Andrés y el concejal de Identidad Cultura, Francisco Fernández, durante la presentación del programa.