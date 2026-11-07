El folclorista vallisoletano Luis Ángel Fernández Villafañe gana el 29 Premio Europeo de Folklore 'Agapito Marazuela'

Parte del jurado del premio durante el anuncio del fallo - EUROPA PRESS

SEGOVIA, 7 Nov. (EUROPA PRESS) -

El profesor, pedagogo, músico y divulgador del folklore castellano Luis Ángel Fernández Villafañe ha resultado ganador del 29º Premio Europeo de Folklore 'Agapito Marazuela', según ha anunciado el jurado calificador del certamen.

El jurado, reunido en Segovia, ha deliberado entre una decena de candidaturas, todas de gran prestigio en la labor de difusión, conservación e interpretación musical del folklore.

Tal como ha anunciado el presidente del jurado, discipulo de Agapito y jurista segoviano Joaquín González--Herrero, en la candidatura ganadora se ha valorado tanto su trabajo interpretativo, con la participación de Villafañe en 5 grupos folklóricos y numerosas colaboraciones con folkloristas internacionales como Carlos Núñez, Eliseo Parra o La Musgaña, como su labor docente, como director de la Escuela de Música Tradicional 'Tierra de Pinares' o varios proyectos de docencia y recuperación de cantos populares, desarrollados en centros docentes.

Fernánez Villafañe, natural de Aldeamayor de SAn Martín (Valladolid), ha sido presentador durante cuatro temporadas del programa 'Con la música a todas partes', que se emite en La 7 de RTVCyL, donde ahora continúa como guinista y productor.

En su semblanza profesional destaca su formación musical en dulzaina, lenguaje musical y armonía, flauta y tamboril, percusión tradicional y gaita de fole, con maestros reconocidos en toda España en su ámbito folklorista.

En 2009 ya recibió el Premio Europeo de Folklore de Nuva Creación 'Agapito Marazuela', otorgado a su formación 'Divertimento Folk', y ha sido ganador de otros premios nacionales y regionales con Divertimento Folk y Tierra de Pinares, otra de las formaciones en las que ha participado.

El secretario del jurado de esta vigésimo novena edición del Premio Agapito Marazuela, y presidente de la Ronda Segovina, Carmelo Gozalo, ha destacado el alto nivel de las candidaturas presentadas a esta edición y ha anunciado los dos eventos próximos relacionados con el premio: el 20 de noviembre, la ofrenda floral al maestro Agapito, a los pies de su monumento en la plaza del Socorro, en Segovia; y el 21 de noviembre, por la tarde, la gala de entrega del plemio a Fernández Villafañe, en la sede de la Academia de San Quirce.

En el jurado de esta edición han participado, con González-Herrero y Carmelo Gozalo (que como secretario ha actuado con voz y sin voto), el músico Ismael, la directora del Centreo de Folklore de San Pedro fde Gaíllos, Arantza Rodrigo; la presidenta de La Esteva, Rosa Velasco; el periodista musical José Ramón Pardo; el catedrático en Antropología Honorio Velasco; el concejal de Cultura de Segovia, Juan Carlos Monroy, y el diputado provincial de Cultura, José María Bravo.