Folk de Filandón celebra 5 años sobre los escenarios con un concierto teatralizado este sábado en el Auditorio de León

Cartel del concierto teatralizado que el grupo Folk de Filandón protagonizará este sábado en el Auditorio de León. - AYUNTAMIENTO DE LEÓN

LEÓN 27 May. (EUROPA PRESS) -

El Auditorio Ciudad de León acogerá este sábado, 30 de mayo, un concierto teatralizado del grupo Folk de Filandón para conmemorar sus cinco años sobre los escenarios, un espectáculo que pondrá en valor las raíces, el folklore y la identidad.

Entre música folk e historias los integrantes de este grupo darán forma a un acervo de tradiciones que hará a los asistentes volver al pasado, regresar a sus pueblos y recordar la voz de sus abuelos. La velada comenzará a las 20.00 horas bajo el título 'Contar, cantar; el secreto de la tradición'.

En ella se mostrará el talento de Lola Quintanilla, Roberto Carro, Alberto Lozano Verdejo, Mercedes Álvarez y David Fernández, integrantes de Folk de Filandón. Además, contarán con la colaboración de la Escuela de Hilanderas de León, que además pondrán en valor esta laboral artesanal y reivindicarán la tradición como un recurso vivo "indispensable" para entender la cultura y sociedad actuales, según ha informado a Europa Press en un comunicado el Ayuntamiento de León.

Tras cinco años de plazas, museos y pequeños salones, Folk de Filandón llega al escenario del Auditorio Ciudad de León con el objetivo de acentuar los valores y las esencias de "lo genuino" que un día consiguió reunir a sus integrantes en torno al fuego para contar historias.

Las entradas están disponibles por ocho euros (más gastos de gestión) en la web https://www.ctickets.es/eventos/conciertos/8978-entradas-fol....