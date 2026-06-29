El Fondo de Cohesión Territorial aumentará desde 2027 y las ayudas a los bares rurales se duplicarán si abren tienda

Reunión en Presidencia - EUROPA PRESS

VALLADOLID 29 Jun. (EUROPA PRESS) -

Las cuantías de la financiación del Fondo de Cohesión Territorial para municipios de menos de 20.000 habitantes aumentarán a partir del año 2027 y las ayudas destinadas a los bares rurales de Castilla y León se duplicarán siempre que estos establecimientos se adapten para funcionar también como pequeños comercios de productos no perecederos.

Estas medidas se han detallado en el transcurso de una reunión de trabajo mantenida entre el consejero de la Presidencia de la Junta de Castilla y León, Luis Miguel González Gago, y la presidenta de la Federación Regional de Municipios y Provincias (FRMP) de la Comunidad, Ángeles Armisén, un encuentro que se enmarcar en la ronda de contactos iniciales de la legislatura autonómica para abordar los principales asuntos competenciales en materia de régimen local y escuchar las demandas del municipalismo.

González Gago ha detallado la estructura de la medida dirigida a los centros de ocio de los pequeños núcleos de población y ha explicado que la Administración autonómica otorga actualmente una ayuda de 3.000 euros para sufragar el gasto corriente del único bar en activo de cada municipio, pedanía o localidad menor. La propuesta de la Junta pasa por sumar un importe adicional de otros 3.000 euros a partir de 2027, una cuantía que estará vinculada directamente a cubrir los costes de la Seguridad Social del trabajador autónomo o contratado que atienda el negocio.

Según ha precisado el titular de la Presidencia, este incremento se asociará al gasto "siempre que al bar se le asocie como segunda actividad el montar una pequeña tienda de productos no perecederos". El objetivo de la reforma radica en evitar desplazamientos innecesarios a los residentes, de modo que "los vecinos no sólo tengan allí ese centro de ocio de compartir su vida social, sino que en un momento de necesidad puedan tener allí esos productos que siempre son tan necesarios".

En paralelo, el representante del Gobierno autonómico ha avanzado que la Consejería desarrollará una serie de acciones orientadas al aumento de la financiación y la cooperación económica local. Entre estas actuaciones, González Gago ha confirmado una subida en la línea de subvenciones para las mancomunidades de municipios, con el objetivo de facilitar la prestación asociada de servicios de su competencia. De igual modo, ha garantizado que se potenciará el apoyo financiero que reciben las nueve diputaciones provinciales para el sostenimiento del Servicio de Asistencia a Municipios (SAM) y ha ratificado la continuidad de las bolsas de interinos para agilizar la cobertura rápida de vacantes de secretarios e interventores locales tras los procesos de jubilación.

Por otra parte, los dos mandatarios han coincidido en formular sendas exigencias al Gobierno de España en el ámbito de las competencias estatales. Por un lado, González Gago y Armisén han reclamado una modificación "urgente" del régimen de financiación local que se acometa de manera simultánea y en paralelo a la reforma del modelo de financiación autonómica.

Al respecto, el consejero ha argumentado que "desde la Constitución de 1978 no se ha acometido en realidad ese proceso de financiación local de acuerdo con el coste efectivo de los servicios" y ha insistido en que "la dispersión, la poca población, encarece la prestación de los servicios" en el medio rural. Como ejemplo, ha citado el sobrecoste del desplazamiento de camiones para la recogida de residuos sólidos urbanos en comparación con los núcleos urbanos densos.

Por otro lado, el consejero y la presidenta de la FRMP han solicitado al Ejecutivo central la aprobación definitiva del Estatuto del Pequeño Municipio. Los representantes institucionales han reseñado la necesidad de dotar al ordenamiento jurídico de una ley básica que introduzca una flexibilización en las exigencias burocráticas, contables, presupuestarias y de contratación de los pueblos pequeños.

A este respecto González Gago ha considerado que "no es normal que tengan unas exigencias de legalidad dentro de que la cumplan, de contratación y de presupuestación y contabilidad un municipio de 70 habitantes y un municipio de 20.000". Por ello, ha instado a establecer una regulación diferenciada "para establecer una flexibilización dentro de un control evidente de esas cuentas públicas y administrativo".

Por su parte, la presidenta de la FRMP, Ángeles Armisén, tras felicitar al consejero por su nombramiento y agradecer la voluntad del Ejecutivo autonómico de escuchar las demandas del municipalismo a las puertas del inicio del curso político, ha valorado el incremento del Fondo de Cohesión Territorial y ha subrayado el impacto social que tendrá la duplicación de las ayudas a los bares rurales que actúen como tiendas de alimentación básicas.

La presidenta ha recordado que el abastecimiento ordinario en el medio rural depende en gran parte del comercio itinerante, un sector afectado por la subida de costes. En este contexto, ha defendido que disponer de una tienda en el centro local constituye "una nueva garantía para el abastecimiento de la población y sobre todo de la población mayor que a veces tiene más dificultades para moverse y poder realizar su compra diaria".

Finalmente, Armisén ha traslado a la Consejería de la Presidencia una propuesta de revisión y desarrollo reglamentario de las Bases del Régimen Local, con el objetivo de permitir que las agrupaciones de pequeños municipios compartan de forma colaborativa personal técnico y administrativo. La portavoz de la Federación ha calificado la medida de urgente tras advertir de que "no están cubiertas las plazas también de habilitados nacionales que corresponden al gobierno de España".

Finalmente, Armisén ha instado al Estado a resolver de manera inmediata la dotación de estas plazas funcionariales de su competencia y avanzó que la FRMP abrirá el próximo mes de septiembre su ronda de comparecencias de los distintos consejeros de la Junta en el seno de sus comisiones de trabajo internas.