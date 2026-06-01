Fonfría (Zamora) acoge este sábado su primera feria gastronómica dedicada al caracol

El presidente de la Diputación , Javier Faúndez; el alcalde de Fonfría, Sergio López; la representante de comunicación de Caja Rural de Zamora, Laura Huertos; y la presidenta de la asociación La Magarza, Amparo Aparicio. - EUROPA PRESS

ZAMORA 1 Jun. (EUROPA PRESS) -

El municipio zamorano de Fonfría acoge este sábado su primera feria gastronómica dedicada al caracol ya que este pueblo presume de ser el que mayor concentración de granjas dedicadas a la helicicultura tiene en toda España, con cinco en un ayuntamiento de menos de 800 habitantes.

La feria se celebrará este 6 de junio y tendrá el complemento de otros productos de la tierra, según han indicado los participantes en la rueda de prensa de presentación, que ha tenido lugar en la Diputación de Zamora con la presencia de su presidente, Javier Faúndez; del alcalde de Fonfría, Sergio López; de la presidenta de la asociación La Magarza, Amparo Aparicio; y de la representante de comunicación de Caja Rural de Zamora, Laura Huertos.

En ese marco, Faúndez ha destacado que Fonfría cuenta con cinco granjas de caracoles, cuatro de ellas en la cabecera municipal y una en Bermillo de Alba, y ha remarcado que, con estos proyectos, "se puede vivir en el medio rural, emprender y sacar adelante un proyecto familiar".

En la misma línea, Laura Huertos ha incidido en la importancia de montar esta feria "innovadora", mientras que López ha recalcado que este evento "es una forma de aprovechar el producto".

A continuación, la encargada de presentar los detalles del evento ha sido Amparo Aparicio, que ha explicado que la feria será de mañana y arrancará a las 10.00 horas con la visita a una de las granjas de caracoles. Ya a las 10.30 se abrirá el mercado gastronómico, mientras que a las 11.00 estará disponible para los asistentes la zona de tapeo. Finalmente, a las 13.00 horas, habrá un cocinado de caracoles en directo.

Aparicio ha comentado que, en el mercado gastronómico, habrá 16 puestos, cada cual con una especialidad, y que también habrá hinchables y zona de bar para amenizar esta feria dimensionada para la asistencia de 800 personas.

La charanga Manaíta se ocupará de la música para una primera edición de esta muestra que aspira a tener continuidad en años venideros.