Formalizado el contrato para la musealización de Las Eras de Ciadueña, Ucero y Alto Casares de Soria

SORIA 10 Mar. (EUROPA PRESS) -

La Plataforma de Contratación del Sector Público ha publicado la formalización del contrato para ejecutar la actuación 12 del Plan de Sostenibilidad Turística en Destino (PSTD) Celtiberia Soriana, centrada en la musealización de los yacimientos de Las Eras de Ciadueña, Ucero y Alto Casares.

El contrato se ha adjudicado a la empresa soriana Grupo de Arqueología Experimental Areco, S.L, por 29.040 euros y se integra en el eje 4, dedicado a la competitividad turística.

Esta intervención permitirá mejorar la visita cultural en tres enclaves arqueológicos de la provincia a través de una propuesta que une acondicionamiento físico, interpretación patrimonial y recursos digitales.

El proyecto prevé la creación de un punto de visita in situ, la incorporación de elementos de señalización interpretativa y la instalación de la infraestructura necesaria para activar contenidos de realidad aumentada.

El pliego técnico recoge, entre otras actuaciones, la preparación del terreno, la simulación de la planta de viviendas antiguas a partir del plano original del yacimiento y la ejecución de una pasarela elevada que facilitará la observación del conjunto. A esa actuación se sumará la colocación de postes direccionales, paneles explicativos y soportes tecnológicos que permitirán visualizar reconstrucciones virtuales en 3D de las áreas intervenidas.

SUPERVISIÓN DEL CONTENIDO

Los paneles incorporarán textos divulgativos e ilustraciones originales y el diseño de esos contenidos deberá ajustarse al rigor histórico y pasar la revisión de especialistas en arqueología y patrimonio.

Ese planteamiento busca ofrecer una experiencia de visita más clara y más accesible, que ayude a comprender mejor el valor de estos espacios y su papel dentro del patrimonio arqueológico soriano.

La actuación forma parte del PSTD Celtiberia Soriana, aprobado dentro del Programa Extraordinario de Planes de Sostenibilidad Turística en Destino 2021-2023.

Ese plan moviliza 3.610.388 euros y agrupa 14 actuaciones distribuidas en cuatro ejes: transición verde y sostenible, mejora de la eficiencia energética, transición digital y competitividad. La musealización de estos yacimientos se inscribe en este último apartado, orientado a elevar la calidad de la oferta turística y a favorecer nuevas formas de acceso al patrimonio.