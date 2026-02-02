El Foro de la Cultura calienta motores este viernes con un diálogo en Valladolid entre Juan Antonio Bayona y Sara García

VALLADOLID 2 Feb. (EUROPA PRESS) -

El Foro de la Cultura, que celebrará su novena edición entre los próximos 19 y 22 de febrero en Valladolid para abordar una de las preguntas más universales, calienta motores y propone este viernes 6 de febrero (Centro Cultural Miguel Delibes, 16.30 horas) un diálogo entre el director de cine y productor Juan Antonio Bayona y la doctora en Biología Molecular y astronauta Sara García Alonso, moderados por la viceconsejera de Acción Cultural y escritora Mar Sancho.

Bajo el título 'Ciencia y Ficción: dos caras, una realidad', la cita abordará la concepción de universo como espacio de exploración científica y, a su vez, como espacio simbólico y narrativo. Las entradas para la propuesta, con un precio de tres euros, aún pueden adquirirse, señalan desde la organización.

Tomará el relevo en esta programación previa, ya el jueves, 12 de febrero, un encuentro que reunirá al líder de Arizona Baby, Javier Vielba; las componentes de Cabeza de Gallo, Alba Sanzo y Alicia Jiménez; y Erik Urano, conducidos por el periodista de Social 24 horas, Víctor David, en Pintaderas, a las 20.00 horas --entrada libre hasta completar aforo--.

Además del programa central, el IX Foro de la Cultura se expandirá más allá de las ponencias como experiencia cultural transversal que atraviesa distintos lenguajes y formatos. Así, + FORO invita al público a disfrutar de una serie de actividades paralelas que prolongan el diálogo sobre el universo en otros espacios y disciplinas.

Mañana martes, arranca el ciclo de cine de ciencia ficción, en colaboración con el festival PUFA, con la proyección de Ikarie XB-1, de Jindrich Polák, en los Cines Casablanca, a las 19.15 horas. El jueves, 5 de febrero, será el turno de 2001: Una odisea del espacio, de Stanley Kubrick, a las 19.00 horas, en el Auditorio Fundos.

La siguiente proyección, Moon, de Duncan Jones, será el martes, 10 de febrero, a las 19.15 horas en los Cines CasaBlanca y la última, Ad Astra, de James Gray ya el jueves 12, a las 19.00 horas en el Auditorio Fundos. Las entradas para las sesiones en el Auditorio Fundos se pueden comprar de forma anticipada en Entradium, y de forma física para ambos espacios en sus respectivas taquillas 20 minutos antes de cada proyección.

Después de cada proyección tendrá lugar un coloquio entre el público, el equipo del Festival PUFA y el Grupo de Investigación ERICA de la UVA, continúa el comunicado.

Por su parte, el Museo Nacional de Escultura acogerá los días 11, 12 y 13 de febrero, visitas guiadas diseñadas especialmente para el Foro de la Cultura bajo el título Señales del firmamento, que conectarán la iconografía escultórica y religiosa con las antiguas concepciones cosmológicas y astrológicas, a las 18.00 horas.

Finalmente, el apartado + Foro propone Recital universal, un concierto especial que tendrá lugar el próximo jueves, 19 de febrero, en la Sala Porta Caeli y que contará con las actuaciones de las bandas vallisoletanas Arizona Baby y Cabeza de Gallo. Las entradas pueden comprarse de manera anticipada también en Entradium.