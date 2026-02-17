El Foro de la Cultura recala mañana en la Casa de la India con 'El cosmos budista y la astrofísica moderna'

VALLADOLID 17 Feb. (EUROPA PRESS) -

El IX Foro de la Cultura comienza este miércoles en Valladolid con 'El cosmos budista y la astrofísica moderna', una conversación diseñada para pensar el Universo desde una dimensión trascendental, en diálogo con los paradigmas de la astrofísica moderna con el filósofo y ensayista Juan María Arnau y el autor y miembro de la India Foundation Come Carpentier como protagonistas, moderada por la periodista Andrea Briongos. La cita dará comienzo a las 19.00 horas en la Casa de la India.

La programación continuará este jueves en el Paraninfo de la Universidad de Valladolid a las 18.00 horas con una doble cita. La primera reunirá a la psicóloga clínica y doctora en neurociencia Susana Carmona, el experto en psicología educativa y TDAH Rafa Guerrero y el investigador, divulgador y escritor Carlos Briones, bajo el título 'Mundos que se forman'. Moderados por la periodista Lucía Rodil, el público será testigo de la reflexión sobre los procesos de formación -biológicos, psicológicos y evolutivos- que configuran tanto los mundos físicos como los mundos internos, trazando puentes entre la neurociencia y el desarrollo emocional.

La segunda, a las 20.00 horas, conmemorará el centenario de la muerte del arquitecto catalán Antonio Gaudí con la conversación entre Eva Villaver, astrofísica e investigadora; César García, profesor de Historia del Arte y autor de 'Gaudí, símbolos del éxtasis'; y Eugenia Tenenbaum, historiadora del arte, comunicadora cultural y autora. 'Cien años del planeta Gaudí' estará conducida por el director general de Fundos, José María Viejo, y tratará de facilitar un acercamiento a la dimensión cósmica y simbólica de la obra de Gaudí, estableciendo conexiones entre arquitectura, ciencia y arte.

Recital universal, incluido en el apartado + Foro, cerrará la agenda del jueves en Valladolid. El concierto protagonizado por las dos bandas vallisoletanas Arizona Baby y Cabeza de Gallo tendrá lugar en la Sala Porta Caeli a las 21.30 horas (con apertura de puertas a partir de las 20.30 horas). Las entradas pueden comprarse de manera anticipada en Entradium y, de forma física, en Pintaderas, Faroles Rock y Disconautas.

EXTENSIÓN EN EL ESPACIO FUNDACIÓN TELEFÓNICA DE MADRID

El Foro de la Cultura volverá a acercar su programación a Madrid. El Espacio Fundación Telefónica albergará, también el jueves, otra doble cita. A las 18.30 horas será el turno de '¿Hay orden en el infinito universal?', en la que el doctor en Ciencias Biológicas y especialista en cronobiología Diego Golombek, la doctora en Biología Molecular Sara García Alonso, y el doctor en Física Miguel Alcubierre, abordarán una de las grandes cuestiones de la ciencia y la filosofía: si el cosmos responde a leyes que permiten pensar un orden subyacente o si, por el contrario, el infinito remite a lo imprevisible y lo inabarcable. La mesa de debate estará guiada por Marina Pascual, directora de Desarrollo de la Creatividad en el Centro Botín.

Ya a las 20.00 horas, 'Retos cósmicos dentro y fueran de nosotros', invitará al público madrileño a disfrutar de las aportaciones de la física y nanotecnóloga Sonia Contera; la psicóloga y profesora de psicología y negocios Dolores Albarracín, y el doctorado en física bajo la tutela de Stephen Hawking Christophe Galfard, moderados por el matemático y profesor Eduardo Sáenz de Cabezón.

EL IX FORO DE LA CULTURA EN EL TEATRO CALDERÓN DE VALLADOLID

Será a partir del viernes, 20 de febrero, cuando el Teatro Calderón de Valladolid levante su telón para acoger la programación central de la novena edición del Foro de la Cultura. A partir de una de las preguntas más universales de nuestro tiempo, ¿cuál es el lugar del ser humano en el Universo?, el Foro regresa al emblemático escenario para reunir a más de medio centenar de ponentes procedentes de Francia, Argentina, México, Alemania e Italia, en una cita que se consolida como un espacio para la reflexión y el diálogo.

Bajo el lema 'Pocas cosas como el Universo', este año tendrán cabida tanto los avances científicos como los límites del conocimiento humano, así como el papel de las narrativas -científicas, filosóficas y artísticas- a la hora de explicar lo infinito.

El Foro de la Cultura vuelve a apostar por el pensamiento crítico y el diálogo, invitando al público a recorrer las utopías del conocimiento de la mano de expertos de distintos ámbitos, de la talla de Christophe Galfard, Miguel Alcubierre, Eva Villaver, Stanislas Dehaene, Dolores Albarracín, Mariano Sigman, Rosa Montero o Javier Cámara.

A lo largo del fin de semana, el Teatro Calderón acogerá conversaciones que conectarán la astrofísica con la neurociencia, la exploración espacial con la conciencia humana y el imaginario cultural con los grandes interrogantes científicos, trazando un mapa plural sobre nuestra posición en el cosmos.

El IX Foro de la Cultura está organizado por la empresa vallisoletana Cultura & Comunicación con el patrocinio principal del Ayuntamiento de Valladolid. Cuenta, además, con el apoyo de la Fundación Municipal de Cultura, Next Generation EU de la Unión Europea, el Ministerio de Cultura y el Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia, Bodegas Emilio Moro, la Junta de Castilla y León y la Diputación Provincial de Valladolid.

Además, Fundación Telefónica, Fundación "la Caixa" a través de CaixaBank, Aquavall, la Universidad de Valladolid, el Centro Buendía, la CEOE Valladolid, Grupo Entrepinares y Pago de Valdecuevas, la Universidad Europea Miguel de Cervantes, Renfe, La Sastrería, el Institut Français, la Casa de la India, el Goethe Institut, el Museo Nacional de Escultura y Radio 3 de RNE colaboran en el Foro de la Cultura.