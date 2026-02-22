El Foro de la Cultura reúne a 16.000 asistentes en su IX edición y dedicará la siguiente al ego

Clausura de lIX Foro de la Cultura con la actuación en directo de Alice Wonder Raúl Allén en Teatro Calderón de Valladolid. - FORO DE LA CULTURA

VALLADOLID 22 Feb. (EUROPA PRESS) -

El Foro de la Cultura ha reunido a 16.000 participantes en una novena edición dedicada al universo y ha avanzado que la siguiente, que se celebrará del 19 al 21 de febrero de 2027, se centrará en el ego.

La novena edición se ha clausurado este domingo, 22 de febrero, en una jornada en la que, entre otros, han intervenido la escritora y periodista Rosa Montero, el neurocientífico Mariano Sigman y la integrante de la reserva de astronautas de la Agencia Espacial Europea Sara García quienes han protagonizado un diálogo sobre las razones de la fascinación humana ante el espacio.

Antes del encuentro, Sigman ha señalado que la "vocación migratoria" resulta común a la mayoría de las personas y que las fronteras han variado a lo largo del tiempo desde la expansión continental hasta hitos como el Himalaya, el Everest, la Antártida o el Polo Norte

Asimismo, el neurocientífico ha afirmado que "la frontera límite de la curiosidad humana es el espacio" aunque persistan "recovecos" en el fondo del mar y de la tierra, y ha añadido que el cielo constituye una "rareza" porque permanece siempre visible y forma parte de la tradición poética, lo que a su juicio refleja una "vocación profundamente humana".

Por su parte, García ha definido el "deseo de explorar" como "algo inherente a la propia naturaleza" y ha recordado que la humanidad ya lo hizo "al salir de África y adaptarse a nuevos climas y nuevos territorios".

En esta línea, ha indicado que Marte se considera el destino más cercano en el ambito espacial aunque "a día de hoy no es factible, ni en un futuro próximo", y ha precisado que el foco actual se sitúa en la Luna con el objetivo de "utilizarla como laboratorio de pruebas".

En la misma conversación, por su parte, Montero ha aludido a la postura crítica hacia la inversión en exploración espacial y ha afirmado que no viajaría nunca al espacio por "miedo a ese vacío".

La escritora ha coincidido con Sigman en rechazar la separación entre ciencia y humanidades y ha sostenido que "dividir el mundo entre ciencia" como algo frío y "humanidades" supone "una mutilación y una imbecilidad", mientras el neurocientífico ha defendido que "mirar científicamente el cielo" no impide "mirarlo poéticamente" y que nunca ha vivido la ciencia "sin emoción".

Posteriormente, el diálogo 'Una obra de arte universal' ha clausurado el programa en el Calderón con la participación de la actriz Irene Escolar, la cantante y compositora Alice Wonder y el actor Javier Cámara.

Así, Alice Wonder ha señalado que imaginar mundos inexistentes puede ser "uno de los motivos" de la creación y que resulta "divertido imaginarse mundos que no están en este", mientras Irene Escolar ha apuntado que en el proceso creativo puede existir "algo que es más real" que la verdad cotidiana y Javier Cámara se ha definido como "un instrumento" dentro de "una cadena de un proceso de creación" que genera "una realización personal brutal" y una energía que conduce a ser "mejor creador, más atento al mundo, más presente, más colaborativo".

Sobre la fascinación por el universo, Alice Wonder ha afirmado que experimenta una "adicción por entender" y que la realidad puede constituir "una pequeña fracción" de un conjunto más amplio y "bastante subjetiva".

Por su parte, Irene Escolar y Javier Cámara han explicado que han acudido al Foro con el objetivo de ampliar su conocimiento y el actor ha considerado que viajar a la Luna le resultaría "fascinante" aunque propio de "mentes más preclaras".

Por otro lado, el alcalde de Valladolid, Jesús Julio Carnero, ha intervenido antes de los diálogos de clausura y ha agradecido al público su asistencia, al tiempo que ha subrayado que el universo forma parte de todos.

La actuación en directo de Alice Wonder con voz y piano ha puesto el cierre a una edición que ha cumplido las previsiones iniciales con 16.000 asistentes en sus diferentes espacios y con los aforos cubiertos prácticamente en todas las sesiones programadas.