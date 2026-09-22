El Foro Feminista de Castilla y León pide que Valladolid se declare municipio abolicionista.

VALLADOLID 22 Sep. (EUROPA PRESS) -

El Foro Feminista de Castilla y León ha solicitado a las instituciones una firme respuesta ante la explotación sexual y la trata de personas, proponiendo la incorporación de un enfoque de género en todas las políticas públicas de prevención, detección y atención, así como la declaración de Valladolid como municipio abolicionista.

La organización ha argumentado que tanto la prostitución como la trata representan una forma cruel de violencia hacia las mujeres que responde a una situación de explotación y esclavitud. Según ha recordado la entidad con motivo del Día Internacional contra la Explotación Sexual y la Trata de Personas, esta realidad genera una relación de poder desigual, cosificación, sometimiento y anulación de la personalidad.

Asimismo, el colectivo, a través de un comunicad recogido por Europa Press, se ha remitido a un informe del Ministerio del Interior del año 2026 sobre explotación y trata de seres humanos que posiciona a Castilla y León entre las comunidades autónomas con mayor presencia de prostitución en clubes de alterne de España. Las estimaciones oficiales calculan que alrededor de un millar de mujeres ejercen la prostitución en más de 120 clubes repartidos por la comunidad autonómica.

Desde la agrupación han advertido de que esta cifra se incrementa de forma significativa al sumar a aquellas mujeres que se encuentran en pisos clandestinos. A este respecto, han recordado que hace pocas semanas la presión y el hartazgo vecinal permitieron desmantelar una casa de citas en la zona de San Pablo con tres mujeres explotadas, situación que se ha repetido posteriormente en otro punto de la capital vallisoletana.

Finalmente, la organización ha reclamado el refuerzo de las medidas de prevención y sensibilización en el ámbito local con el objetivo de desincentivar el consumo de prostitución. De igual modo, ha insistido en la necesidad de articular las acciones normativas precisas para evitar cualquier tipo de publicidad que oferte servicios sexuales en la ciudad.