Laura Prieto y Benito Serrano en el Día de los Derechos de la Infancia. - EUROPA PRESS

SORIA 20 Nov. (EUROPA PRESS) -

Los alumnos de Sexto de Primaria del CRA Gerardo Diego de Golmayo (Soria) han participado en un foro social en el que han aprendido a detectar el acaso escolar en las aulas, en un acto organizado por la Diputación de Soria por el Día internacional de los Derechos de la Infancia que se ha celebrado en los Cines Lara de Camaretas.

La diputada de Servicios Sociales, Laura Prieto, ha detallado que el acto se centra en los derechos de la infancia. Un formato al margen de los clásicos teatros, en forma de foro social donde abordar el derecho de juego, protección y no discriminación.

Prieto ha desvelado que en Castilla y León hay cerca de mil casos de bullying, 46 de ellos en la provincia de Soria, aunque "finalmente terminan siendo menos". La diputada ha advertido que se dan nuevas situaciones de casos en los entornos digitales.

El foro se ha titulado 'Todos los veíamos' ha estado durante cerca de dos horas poniendo sobre el escenario una escena en la vida real entorno al acoso, en lo que ha sido un mensaje compartido con el público.

El acto se ha desarrollado con acciones reales, con el fin de mostrar cómo se actúa ante estos casos, así como ponerse en la piel de los menores que se ven en estas situaciones, que sepan cómo actuar y también denunciarlas.

La representación muestra la historia de una alumna recién llegada que comienza a sufrir aislamiento, críticas sobre su aspecto físico y rechazo por parte de sus compañeros. Una situación que va afectando a su autoestima y que termina trasladándose también a otros ámbitos de su vida cotidiana, más allá del colegio.

Tras la escenificación, se ha abierto un espacio de diálogo entre los actores, los escolares y los adultos presentes para analizar lo ocurrido, compartir diferentes puntos de vista y plantear posibles respuestas.

CRECER EN IGUALDAD

El presidente de la Diputación de Soria y alcalde Golmayo, Benito Serrano, ha pedido tener presentes "los derechos de los niños, de jugar, de crecer en igualdad y que no se tengan que ver mermados de vivir en un sitio más grande o en un pueblo más pequeño".

Serrano se ha referido a los colegios rurales como punto de socialización y de encuentro y ha pedido reflexionar en una sociedad que va tan rápido donde "es importante es respetar los derechos de los niños, que crezcan en igualdad y que reclamen sus derechos porque ese estará creando una sociedad crítica".