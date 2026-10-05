Fórum Evolución Burgos acogerá en octubre 25 actividades y espera superar los 25.000 visitantes

BURGOS 5 Oct. (EUROPA PRESS) -

Fórum Evolución Burgos acogerá este mes 25 actividades, siete de ellas de ámbito nacional, entre congresos, ferias, convenciones y espectáculos.

La previsión es que pasen por sus instalaciones más de 25.000 personas, frente a las 15.700 registradas en octubre de 2025, cuando se celebró un número similar de citas.

La actividad se extenderá a lo largo de 25 de los 31 días del mes, lo que supone que el Fórum mantendrá programación durante más del 80 por ciento de octubre, señala el Consistorio a través de un comunicado.

El calendario incluye siete actividades entre congresos, convenciones y jornadas, ocho propuestas culturales y dos ferias, además de reuniones profesionales y otros encuentros de carácter empresarial, científico e institucional.

La agenda arranca hoy y mañana con la Feria de Empleo de la Cámara de Comercio de Burgos. Los días 7 y 8, la Pasarela Uniendo Moda CyL transformará las instalaciones en una gran pasarela con una programación centrada en la moda de Castilla y León.

La industria y la innovación tendrán también un peso destacado durante el mes. Del 13 al 15 se celebrará el VI Encuentro Tecnológico Industria 4.0, de ámbito nacional.

Durante esos mismos días, el Fórum albergará otras citas empresariales y de divulgación científica, entre ellas el Citizen Day 2026 de L'Oréal y Ágora de Ciencia.

La actividad congresual tendrá otra de sus principales citas del 20 al 23 de octubre con el Congreso Nacional de Patología Digital, que reunirá en Burgos a más de 200 profesionales sanitarios.

A lo largo del mes se celebrarán también convenciones empresariales, reuniones profesionales y encuentros vinculados a sectores como el comercio electrónico o la odontología.

En el apartado cultural, el Fórum acogerá el musical 'Sonrisas y lágrimas' los días 9 y 10 de octubre y el ballet "El lago de los cisnes", a cargo del Ballet de Kiev, el día 22.

La música tendrá una presencia destacada en la segunda mitad del mes con los conciertos de El Arrebato, el 23 de octubre; Los Brincos, el día 25 y Vicente Amigo, el 30.

La programación cultural se completa con otras propuestas como el Concurso de Corales Antonio José, previsto para el 24 de octubre, y el concierto de la Filarmónica con el Cuarteto Iberia, que tendrá lugar el día 14 del mes, finaliza el comunicado.