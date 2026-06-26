El Fórum Evolución de Burgos amplía su oferta expositiva y potencia su perfil industrial y astronómico

BURGOS 26 Jun. (EUROPA PRESS) -

La presidenta del Consejo de Administración de Proburgos, Andrea Ballesteros, ha detallado que la sociedad va a licitar el equipamiento necesario para habilitar la segunda planta del complejo. Este proyecto transformará dicho nivel en un espacio expositivo polivalente, diseñado para albergar muestras de diversa índole, actividades divulgativas y propuestas abiertas al público, con el objetivo de dotar al recinto de una mayor versatilidad.

Como carta de presentación, el Consejo ha aprobado la exposición 'Empatía', una muestra basada en la obra de José María Ayudeo. Este proyecto, que fusiona fotografía y participación ciudadana, se articula como un ejercicio de reflexión social, en sintonía con la estrategia municipal de convertir estas nuevas instalaciones en un nodo de diálogo cultural.

En el ámbito económico, el Consistorio ha puesto el foco en la capacidad productiva de la ciudad, históricamente uno de los polos industriales más potentes de España, pero que, a juicio del equipo de gobierno, requiere mayor visibilidad entre las nuevas generaciones.

Para cerrar la brecha entre el entorno académico y el empresarial, se ha presentado el programa 'La industria que nos mueve'. Esta iniciativa está dirigida a estudiantes de Secundaria, Formación Profesional y Universidad, a quienes se facilitarán visitas directas a los polígonos industriales y actividades de orientación laboral.

En paralelo, Proburgos ha ratificado su colaboración con la asociación DIHBU para organizar una nueva edición del 'Encuentro Tecnológico Burgos Industria 4.0'. La cita, ya consolidada en el calendario del Fórum, volverá a reunir a expertos en transformación digital y competitividad, reforzando la marca de la capital burgalesa como referente en innovación industrial.

La proyección exterior de la ciudad centrará la tercera línea de actuación estratégica. Aprovechando el eclipse total de sol que tendrá lugar el próximo 12 de agosto, Burgos se ha posicionado como un punto de observación privilegiado a nivel nacional. Fruto de esta circunstancia, se ha sellado un acuerdo con la cadena SER para la emisión de un programa especial de alcance estatal desde la ciudad, que servirá de escaparate para promocionar los atractivos científicos y turísticos locales.

Además, la sociedad ha rubricado un contrato de patrocinio con la Fundación Caja de Burgos destinado a apoyar la primera edición de la Bienal de Burgos. Con esta medida, el gobierno local reafirma su apuesta por eventos de gran formato que trascienden el ámbito provincial y elevan la notoriedad de la imagen de la capital en el exterior.