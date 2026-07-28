Una fotografía del artista tailandés Apichatpong Weerasethakul protagoniza el cartel de la 71 edición de la Seminci

Presentación del cartel de la 71 edición de Seminci, protagonizada por una fotografía de Apuchatpong Weerasethakul. - SEMINCI

VALLADOLID 28 Jul. (EUROPA PRESS) -

La 71 edición de la Semana Internacional de Cine de Valladolid (Seminci) invita a "entrar" en el festival con un cartel protagonizado por una fotografía del cineasta y artista visual Apuchatpong Weerasethakul que muestra la luz de una figura humana frente al imponente paisaje del río Mekong.

Los codirectores de Seminci, Javier H. Estrada y Mariona Viader; la concejala de Turismo, Eventos y Marca Ciudad, Blanca Jiménez, y el alcalde de Valladolid, Jesús Julio Carnero, han presentado este martes, 28 de julio, el cartel de la 71 edición, en la que se inicia un "vínculo" con el cineasta, uno de los autores "esenciales" del cine contemporáneo y ganador de una Palma de Oro de Cannes.

"Este cartel es un hito, lo sería para cualquier festival del mundo", ha aseverado Javier H. Estada en relación con el hecho de contar con la firma de Weerasethakul y para destacar que Seminci pretende "sorprender" con esta propuesta, que obedece a un "deseo" del exdirector del certamen, José Luis Cienfuegos, fallecido el pasado mes de diciembre.

La fotografía seleccionada se títula 'Power boy (Mekong)' (2011) e integra la figura humana, de un hombre envuelto en luces, en el paisaje del río Mekong, que en tailandés significa "madre del agua". El autor capta el río como "elemento de vida, de memoria e historia".

La imagen comparte con sus películas una cuidada construcción visual y una especial atención a la relación entre la presencia humana, el paisaje y la luz. "El autor juega con la idea de oscuridad reveladora", ha apuntado Javier H. Estrada, para subrayar que de ella emerge la "luz de lo humano".

En este sentido, el autor ha precisado, en un vídeo enviado al festival, que la fotografía representa a luz al final del día, como anticipación "a un nuevo día", similar a la "reflexión" que se puede dar al ver una película, y ha manifestado sentirse "honrado" por formar parte del festival con esta obra que forma parte de una serie que documenta el río Mekong.

El cartel, que se compone de la fotografía con el título, edición, logo y fecha del festival de este año -- del 23 al 31 de octubre-- servirá así para presentar todas las secciones del mismo, si bien contará con otras aplicaciones gráficas. Como en anteriores ediciones, será la agencia vallisoletana PobrelaVaca Studio la encargada de desarrollar el resto de elementos de la identidad visual de Seminci.

El "DESEO" DE JOSÉ LUIS CIENFUEGOS

Este cartel es "deseo" de José Luis Cienfuegos, quien buscaba una fotografía como "puerta de entrada" a la 71 edición de Seminci, ha relatado el alcalde de Valladolid, quien ha incidido en que esta apuesta, que ensalza la "unión indeleble" entre fotografía y cine, es el primer homenaje que se realizará al exdirector este año.

En defensa de esa propuesta, el equipo de Seminci buscó una imagen contemporánea y cinematografía que tuviera "potencia", un proceso en el que revisaron el trabajo del cineastas tailandés, cuyo "universo traspasa el cine".

Tras contactar con él, se inició un proceso de trabajo de "meses" en los que el autor abrió a Seminci la puerta de sus creaciones con "enorme generosidad", hasta que dieron juntos con la fotografía "ideal" que "conectara" con el festival vallisoletano.

En este sentido, Viader ha ensalzado la elección, una fotografía "profundamente contemporánea, pero serena, que invita a detenerse y mirar con calma", así como capta una presencia humana "discreta" sobre el río Mekong. "Invita a descubrir (...), a la curiosidad, a ver y entrar en Seminci", ha sentenciado.

APUCHATPONG WEERASETHAKUL

Considerado una de las figuras imprescindibles del cine de autor de las últimas décadas, Apichatpong Weerasethakul (Bangkok, 1970) ha construido una filmografía reconocida internacionalmente por la libertad de sus formas narrativas y por una exploración constante de la memoria, el tiempo, la naturaleza y la percepción.

Entre los principales reconocimientos de su trayectoria figuran la Palma de Oro del Festival de Cannes por 'Uncle Boonmee Who Can Recall His Past Lives' ('El tío Boonmee que recuerda sus vidas pasadas', 2010), el Premio del Jurado por Tropical 'Malady' (2004) y el Premio Un Certain Regard por 'Blissfully Yours' (2002).

Su obra más reciente, 'Memoria' (2021), protagonizada por Tilda Swinton, prolonga esa investigación sobre la escucha y la experiencia sensorial que atraviesa buena parte de su trabajo. La película formará parte del ciclo 'Una historia del sonido (en el cine)', uno de los ejes temáticos del festival.

Esa misma mirada se desarrolla también en su faceta como artista visual. Desde hace más de dos décadas, Weerasethakul presenta instalaciones, videocreaciones y series fotográficas en museos, bienales y centros de arte de todo el mundo, donde amplía, desde otros lenguajes, las mismas cuestiones que atraviesan su cine: la relación entre imagen, sonido, espacio y memoria.

Su obra ha formado parte de algunos de los principales circuitos internacionales de arte contemporáneo, como DOCUMENTA 13 (Kassel, 2012) y la Bienal de Venecia (2019), además de exposiciones individuales y colectivas en instituciones como Haus der Kunst (Múnich), Walker Art Center (Minneapolis), New Museum (Nueva York), Irish Museum of Modern Art (Dublín) y Musée d'Art Moderne de la Ville de Paris.