Francia, Reino Unido e Italia, los grandes premiados de Seminci

La suma distinción se ha entregado ocho veces 'ex aequo' y quedó desierta otras seis, con Bergman, Truffaut y Paskaljevic como más premiados

VALLADOLID, 22 Oct. (EUROPA PRESS) -

Francia, Reino Unido e Italia son los países más premiados con el máximo galardón de la Semana Internacional de Cine de Valladolid (Seminci), sumando un total de 28 distinciones --once, nueve y ocho, respectivamente--, seguidos por Suecia, con seis reconocimientos; Estados Unidos, con cinco, y Canadá, con cuatro.

Mientras, el sueco Ingmar Bergman, el francés François Truffaut y el serbio Goran Paskaljevic son los directores que aglutinan más premios principales, con tres cada uno, entre Espigas y Lábaros de Oro, galardones que se han entregado ocho veces 'ex aequo' y que, en el caso del Lábaro, ha quedado desierto en seis ocasiones.

En concreto, Bergman logró sus tres máximas distinciones cuando estas llevaban aún el nombre de Lábaro de Oro --que se mantendría hasta la 19ª edición de la Semana-- y lo hizo con las películas 'Det sjunde inseglet' (El séptimo sello), en la quinta edición; 'Jungfrukällan' (El manantial de la doncella), un año después, y 'Nattvardsgästerna' (Los comulgantes), en la 11ª Seminci.

Con tres Espigas de Oro se hizo, por su parte, el serbio Goran Paskaljevic, por sus filmes 'Someone Else's America' (La otra América), en la 40ª edición; 'Optimistas', en la 51ª y, en la 54ª, 'Honeymoons'.

Mismo palmarés atesora François Truffaut, llevándose, en la quinta edición, la primera Espiga de Oro con 'Les quatre cents coups' (Los cuatrocientos golpes); en la 15ª, con 'L'enfant sauvage' (El pequeño salvaje) y, en la 17ª, por 'Les deux anglaises et le continent' (Las dos inglesas y el amor).

Y es que Francia, con once grandes premios, es el país más premiado en el festival vallisoletano: en la 55ª edición, la Espiga recayó 'ex aequo' en 'Copie Conforme' (Copia certificada), de Abbas Kiarostami y 'Sin retorno', de Miguel Cohan (España); en la también 45ª, 'ex aequo' para 'Requiem for a Dream' (Réquiem por un sueño), de Darren Aronofsky (EEUU) y 'La ville est tranquille' (La ciudad está tranquila), de Robert Guédiguian; en la 23ª, 'Pourquoi pas!!' (¿Por qué no?), de Coline Serreau; en la 22ª, 'Providence', de Alain Resnais; en la 17ª, fue para 'Les deux anglaises et le continent' (Las dos inglesas y el amor), de François Truffaut; en la 8ª, de nuevo, 'ex aequo' para 'Une aussi longue absence' (Una larga ausencia), de Henri Colpi y 'La steppa' (La estepa), de Alberto Lattuada (Italia); en la 5ª, 'Les quatre cents coups' (Los cuatrocientos golpes), de François Truffaut; en la 3ª, cuando la suma distinción era el Don Bosco de Oro, esta fue para 'Celui qui doit mourir' (El que debe morir), de Jules Dassin.

En la 15ª edición, el Lábaro de Oro fue para 'L'enfant sauvage' (El pequeño salvaje), de François Truffaut; en la 9ª, para 'Mort, où est ta victoire?' (Muerte, ¿dónde está tu victoria?), de Hervé Bromberger; y en la para 8ª, 'Le procès de Jeanne d'Arc' (El proceso de Juana de Arco), de Robert Bresson.

Le sigue, con otros ocho galardones, Reino Unido, cuyos máximos representantes en la historia de Seminci han sido Ken Loach y Terence Davies. Así, las premiadas han sido, en la 47ª edición, 'Sweet Sixteen' (Felices dieciséis), de Ken Loach; en la 44ª, 'East Is East' (Oriente es oriente), de Damien O'Donnell; en la 43ª, 'My Name Is Joe' (Mi nombre es Joe), de Ken Loach; en la 37ª, 'ex aequo' para Léolo, de Jean-Claude Lauzon (Canadá) y 'The Long Day Closes' (El largo día acaba), de Terence Davies; en la 33ª, 'Distant Voices, Still Lives' (Voces distantes), de Terence Davies; la 31ª, de nuevo, 'ex aequo' para 'Offret' (Sacrificio), de Andrei Tarkovski (Suecia) y 'Mona Lisa', de Neil Jordan; en la 9ª, 'This Sporting Life' (El ingenuo salvaje), de Lindsay Anderson; en la 13ª, 'Privilege' (Privilegio), de Peter Watkins y, en la 4ª, 'The Prisioner' (El prisionero), de Peter Glenville, quien fuese primer Lábaro de Oro.

El tercer país en el podio de la Seminci es Italia, con ocho máximos galardones en su haber: en la 61!, 'La Pazza Gioia' (Locas de alegría), de Paolo Virzì; en la 24ª, 'Le strelle nel fosso' (Estrellas en el pozo), de Pupi Avati; en la 20ª, 'Gruppo di famiglia in un interno' (Confidencias), de Luchino Visconti; en la 18ª, 'Ludwig' (Luis II de Baviera), de Luchino Visconti; en la 16ª, 'ex aequo' para 'La strategia del ragno' (La estrategia de la araña), de Bernardo Bertolucci y 'Shonen' (El muchacho), de Nagisa Oshima (Japón); en la 8ª, espiga 'ex aequo' para 'Une aussi longue absence' (Una larga ausencia), de Henri Colpi (Francia) y 'La steppa', de Alberto Lattuada; en la 7ª, 'Il posto' (El empleo), de Ermanno Olmi; en la 12ª, 'Francesco d'Assisi' (Francisco de Asís), de Liliana Cavani.