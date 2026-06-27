Franz Weber pide reflexionar sobre el "peligroso cóctel" de menores, botellón y violencia animal en el San Juan de Soria

VALLADOLID, 27 Jun. (EUROPA PRESS) -

La Fundación Franz Weber ha llamado este sábado a realizar una "profunda reflexión" sobre el modelo de fiestas de San Juan de Soria, que se ha convertido en un "peligroso cóctel" de violencia animal, botellones y presencia de personas menores de edad en un contexto totalmente inadecuado para su desarrollo.

Los naturalistas hacen hincapié en los numerosos incidentes que requirieron atención sanitaria en Valonsadero, cuando se realizan las sueltas de bóvidos en el prado y la entrada de los mismos en la zona urbana.

La fundación ha recordado, a través de un comunicado recogido por Europa Press, que la Ley de prevención, asistencia e integración social de drogodependientes de Castilla y León reseña en su artículo 23 sobre convivencia, en su apartado 4, que "no se permitirá el consumo de bebidas alcohólicas en vías, espacios y zonas públicas. No obstante, los ayuntamientos podrán autorizar dicho consumo en determinados espacios y zonas públicas con carácter excepcional".

En estas convocatorias taurinas, ha alertado la fundación, ha sido habitual ver a participantes con bebidas alcohólicas en la mano, lo que choca con el propio reglamento de espectáculos taurinos populares, que prohíbe la participación si se detecta algún grado de embriaguez, aspecto no verificado en estos casos.

Este pasado viernes la presencia en la plaza también vino acompañada de un "consumo desaforado" de bebidas alcohólicas, con parte del residuo arrojado al propio ruedo, y mientras los grupos vulnerables contemplaban el sufrimiento de los animales durante toda la lidia, también la cogida a uno de los participantes.

Por todo ello, Franz Weber ha pedido una "profunda reflexión" sobre qué papel piensa desarrollar el Ayuntamiento de Soria, el de reglamentar y vigilar o permitir la suspensión de todo el entramado normativo que regula el funcionamiento correcto de la sociedad local con la excusa de una fiesta reconocible en el municipio.