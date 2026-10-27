El Frente Amplio presenta en Soria a Ángel Alberto Flores al Congreso y a Manuel Madrid al Senado

SORIA 27 Oct. (EUROPA PRESS) -

Frente Amplio ha presentado sus candidaturas por la provincia de Soria para las próximas elecciones generales donde Ángel Alberto Flores Gaitán concurrirá al Congreso de los Diputados, mientras que Manuel Madrid Castro lo hará al Senado, como número dos dentro de la coalición electoral compartida con el PSOE. En este caso, la número uno al Senado será la candidata del PSOE Ana Alegre. El PSOE de Soria cambia así su candidatura tras este acuerdo, donde el número dos iba a ser el socialista José Peñalba.

Ángel Alberto Flores Gaitán, nacido en Madrid en 1983, llegó siendo niño a Tardelcuende, localidad en la que se crio y con la que mantiene un fuerte vínculo. La crisis de 2008 le llevó a emigrar y pasó varios años viviendo y trabajando en Escocia hasta que decidió regresar a Soria, como han explicado desde el Frente Amplio en Soria. Fue a su vuelta cuando comenzó su militancia en Izquierda Unida, organización a la que pertenece desde 2014 y con la que ha participado en diferentes candidaturas electorales y movimientos sociales.

Padre de familia numerosa, ha trabajado en distintos sectores, especialmente en la hostelería, y actualmente ejerce como secretario-interventor interino en la Administración local. El candidato es graduado en Ciencias Políticas, cuenta con el Máster de Formación del Profesorado y continúa formándose en Derecho y Administraciones Públicas.

Su experiencia personal y profesional está marcada por realidades muy presentes en la provincia: la emigración, las dificultades laborales, la vida en los pueblos y los problemas que afrontan las familias para desarrollar su proyecto de vida.

Por su parte, Manuel Madrid Castro, natural de Alcoy (Alicante) y vecino de Soria desde 1978, es músico, compositor y actualmente jubilado. Durante buena parte de su vida ha estado vinculado a la defensa de los derechos de los trabajadores, participando desde Comisiones Obreras en la negociación de convenios colectivos y desde Izquierda Unida en la actividad política.

Madrid explica que su jubilación no le ha impedido volver a implicarse. Al contrario, asegura que ha decidido levantarse de su "cómodo sillón" ante el riesgo de perder derechos sociales que parecían definitivamente conquistados. Entre sus principales preocupaciones se encuentran la defensa del sistema público de pensiones, el acceso a una vivienda digna y el mantenimiento de una sanidad y una educación públicas y de calidad.

El Frente Amplio afronta estas elecciones con el objetivo de llevar al Congreso y al Senado las preocupaciones de la provincia, desde la despoblación y el deterioro de los servicios públicos hasta la precariedad laboral y las dificultades de acceso a la vivienda. La formación defiende una política cercana a los problemas cotidianos de la ciudadanía, con especial atención a quienes viven y trabajan en los pueblos de Soria.