El frío y la nieve ponen en aviso amarillo a siete provincias de CyL

Archivo - Nieve, helada, frío, invierno, nevada - EUROPA PRESS - Archivo

VALLADOLID 4 Ene. (EUROPA PRESS) -

Las bajas temperaturas y la nieve ponen en aviso amarillo (riesgo) a siete provincias de Castilla y León, según el pronóstico de la Agencia Estatal de Meteorología (Aemet) consultado por Europa Press para este lunes.

En concreto, la Ibérica de Soria; la Meseta de Ávila, Segovia y Soria y el Sistema Central de Segovia y Soria estarán en aviso por nieve hasta las 6.00 horas, una alerta activa desde la jornada del domingo en todas las zonas salvo en las de Meseta. En este sitio se prevén acumulaciones de 2 a 10 centímetros de nieve en 24 horas, con los valores más altos en el Sistema Central.

Las temperaturas mínimas, por su parte, activarán los avisos este lunes en la Cordillera Cantábrica de Burgos, León y Palencia, y la Ibérica de Burgo y Soria, así como Sanabria en Zamora, desde las 00.00 horas hasta las 9.00, alcanzando los -6 grados centígrados.

Además, a partir de las 18.00 horas algunos de estos avisos se volverán a activar en zonas de las provincias de Burgos, León y Palencia.

En el marco de este temporal, la Delegación del Gobierno ha declarado la Fase de Alerta por fenómenos meteorológicos en Burgos, Soria, Ávila, Segovia, León, Palencia, Zamora, Salamanca y Valladolid, por el efecto en las carreteras.

En Burgos, la Fase de Alerta finalizará a las 9.00 horas del lunes en la Ibérica, Meseta, Norte y Cordillera Cantábrica, si bien esta última tendrá otro episodio a partir de las 21.00 horas, con final sin determinar.

En Soria, la Ibérica estará en Fase de Alerta hasta las 9.00 horas mientras la Meseta y el Sistema Central lo harán hasta las 6.00 horas, lo mismo que ocurrirá en la Meseta y el Sistema Central de Ávila y Segovia.

En el caso de la Cordillera Cantábrica, en León se espera un episodio que terminará a las 9.00 horas y otro que comenzará a las 18.00, sin momento de desactivación de la alerta. Lo mismo ocurrirá en la misma zona en Palencia.

Por otro lado, en Zamora, la Fase de Alerta se activará en Zamora hasta las 9.00 horas.