Fromago cierra una edición de "éxito" con "decenas de miles de visitantes" en Zamora

El presidente de la Diputación de Zamora, Javier Faúndez Domínguez, durante su visita al expositor de la institución provincial en Fromago 2026 - DIPUTACIÓN DE ZAMORA

ZAMORA, 20 Sep. (EUROPA PRESS) -

Zamora ha despedido este domingo la tercera edición de Fromago Cheese Experience con una ciudad volcada con la Feria Internacional del Queso y las calles y plazas del centro de la capital "abarrotadas de decenas de miles de visitantes" que han disfrutado de 342 expositores, 1.200 tipos de queso, productores de 23 países y más de 400 reuniones comerciales con importadores de 25 naciones.

La cita, que ha convertido durante cuatro días a Zamora en escaparate internacional del sector quesero, cierra sus puertas con cifras que confirman su dimensión y con la mirada ya puesta en su cuarta edición, que se celebrará del 14 al 17 de septiembre de 2028.

La última jornada de Fromago ha vuelto a dejar una importante afluencia de visitantes en el recorrido de tres kilómetros habilitado para la Feria, desde La Marina hasta la plaza de la Catedral de San Salvador, donde se han concentrado 342 expositores y medio millar de carpas.

Unas cifras que se suman a la "gran respuesta" registrada en las calles de Zamora durante las cuatro jornadas y que han situado nuevamente a la ciudad como punto de encuentro para productores, empresas, profesionales, distribuidores, importadores y consumidores, ha destacado al Diputación Provincial a través de un comunicado recogido por Europa Press.

"SE CONSUMA EL ÉXITO"

El presidente de la Diputación de Zamora, Javier Faúndez Domínguez, ha destacado durante la jornada de clausura el ambiente registrado en la ciudad y ha asegurado que el resultado de esta tercera edición confirma el crecimiento de la feria.

"Parece el primer día de la Feria. Todas las calles de Zamora llenas; todos los estands, llenos, un ambiente magnífico en la ciudad y en la provincia. Se consuma el éxito de la tercera edición de Fromago", ha expresado durante su visita al expositor de la institución provincial, situado en la plaza de Viriato, donde ha anunciado oficialmente la fecha de la próxima edición.

De esta forma, Fromago regresará a Zamora del 14 al 17 de septiembre de 2028, una fecha que, según ha explicado el presidente de la Diputación, ya comienza a formar parte de las agendas de los profesionales y delegaciones que han participado en esta tercera edición.

El presidente de la Diputación ha aprovechado la clausura para reconocer el trabajo de todas las personas que han contribuido al desarrollo de la Feria y que, pese a permanecer alejadas de los focos, han resultado fundamentales para su celebración.

Asimismo, ha avanzado que el próximo miércoles día 23 de septiembre se realizará el balance oficial de la tercera edición de Fromago, una vez recopilados y analizados todos los datos de la Feria.

Aunque las cifras definitivas se conocerán entonces, el presidente de la Diputación ha adelantado que la tercera edición "ha superado con creces a la anterior".