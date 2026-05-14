La FRPM ve el eclipse solar como un "gran reto" para CyL y aboga por la "coordinación total" para primar la seguridad

La Presidenta De La Federación Regional De Municipios Y Provincias (FRMP), Ángeles Armisén, En Una Atención A Medios Antes De La Reunión De La Comisión Ejecutiva De La Organización. - EUROPA PRESS

VALLADOLID 14 May. (EUROPA PRESS) -

La presidenta de la Federación Regional de Municipios y Provincias (FRMP), Ángeles Armisén, ha señalado al eclipse solar del próximo 12 de agosto como "uno de los grandes retos" que afronta la Comunidad en los próximos meses, por lo que ha abogado por la "coordinación total" entre administraciones para garantizar la seguridad de la población y el entorno ante la "elevada" afluencia prevista.

En una atención a medios antes de la reunión de la Comisión Ejecutiva de la FRMP, Armisén ha subrayado que la asociación forma parte de la Comisión Interministerial encargada del seguimiento, la coordinación y la preparación del 'Trío de eclipses', que gestiona el de 2028, 2027 y el que tendrá lugar este 12 de agosto.

Asimismo, la FRMP participa en reuniones de coordinación con la Delegación del Gobierno y la Junta, así como con representantes de las diputaciones provinciales y municipios de más de 20.000 habitantes, todo ello para abordar ejes como la seguridad y gestión de afluencias, planificar los servicios públicos esenciales y proteger el entorno natural y el patrimonio.

Sobre la seguridad y la afluencia, Armisén ha precisado que no dispone de cifras concretas sobre el número de personas que recalarán en la Comunidad de cara al 12 de agosto, si bien esta se prevé "elevada", por lo que se trabaja para "evitar concentraciones descontroladas" y "garantizar una distribución equilibrada de visitantes en el territorio", de manera qe se "garanticen los servicios y la seguridad".

En segundo lugar, se están planificando los servicios públicos esenciales, como la movilidad, la asistencia sanitaria, protección civil, la limpieza, el abastecimiento y la garantía de agua en los puntos donde ser prevé una mayor afluencia, pues habrá una demanda "extraordinaria" de estos recursos.

La protección del entorno natural y del patrimonio es otro de los ejes de la coordinación, sobre todo al coincidir el fenómeno con el mes de agosto, cuando el riesgo de incendios por las altas temperaturas es elevado.

"Debemos asegurar que este evento sea compatible con la conservación de nuestros recursos y minimizar que se sume al riesgo de incendio que puede existir", ha aseverado Armisén, para advertir de que, además, el eclipse solar se enmarca en el fin de semana del 15 de agosto, cuando un "gran número" de municipios de la Comunidad celebra sus fiestas principales, lo que apunta a días de "máxima afluencia" en los que se superará "con mucho las plazas hoteleras".

La presidenta de la FRPM, que ha recordado que los Cecopi de cada una de las provincias elaboran con la Junta una lista con 200 puntos de observación, ha defendido así lo "fundamental" de la coordinación, pues "tiene que primar la seguridad", y ha pedido a la población seguir las recomendaciones, desde observar el eclipse con gafas homologadas a ser "responsable" en todas las actividades.

"Trabajamos para que el objetivo de todos sea disfrutar del eclipse en seguridad", ha insistido Armisén, para continuar con el balance de actividades de la asociación en 2026, en el que esta ha intervenido en otro evento "importante" por su objetivo, la Gala de Hábitat de Vanguardia 2026, una participación que enmarca en la preocupación actual existente por la vivienda.

Así, ha indicado que algunas empresas de construcción industrial "tienen que agilizar esa oferta de vivienda" y que esta "sea sostenible y amable para los vecinos", tanto para grandes medios de población y en el medio rural.

MÁS DE 8.500 SOLICITUDES PARA FORMACIÓN

Por otro lado, Armisén ha puesto en valor el servicio que presta la FRMP en formación para que se presten "mejores servicios" desde las entidades locales, con un plan continuo dirigido a los empleados públicos y que cuenta este año con una financiación de 225.000 euros, con 103 acciones de formación, un 18 por ciento más que en 2025.

El plazo de inscripción para estas formaciones se abrió el 20 de marzo y se han registrado más de 8.500 solicitudes, mientras las plazas ofertadas son 4.452. Para la presidenta de la asociación esto "evidencia el alto grado de aceptación" e interés de los empleados, que optan así a cursos en ámbitos "clave", como IA, gestión administrativo el uso de soporte vital básico y manejo de desfibriladores.

En este contexto, también se ejecuta el plan de formación para alcaldes y concejales, con 17 cursos online, para los que se cuenta con en torno a 150 solicitudes, mientras el servicio de la consultora Tech Friendly, de asesoramiento a los ayuntamientos para las convocatorias de fondos europeos, se ha "consolidado", lo que permite "reforzar la inversión pública", ha resaltado.

Por último ha destacado el convenio de coordinación que existe entre la FRMP y la Junta para los procesos selectivos de Policía Local, que ha alcanzado un nivel de adhesión de 51 de los 78 municipios que cuentan con este cuerpo. En este sentido, Armisén ha incidido en que esta coordinación "supone ahorro de recursos, estabilidad para las plazas que se convocan y una mayor calidad".

La presidenta de la FRMP ha realizado este balance de forma previa a la Comisión Ejecutiva, máximo órgano de dirección y gestión de la organización, que abordará la aprobación del presupuesto para 2026 y dos mociones, una del PP en pro de "avanzar a una financiación local justa, suficiente y respetuosa", y otra del PSOE sobre competencias en materia de incendios forestales.