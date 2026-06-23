Un fuego arrasa 44 hectáreas de cultivo en Ciguñuela (Valladolid) que provoca más de 50 llamadas al 112

Archivo - Imagen de archivo de autobombas de la Junta de Castilla y León. - JUNTA DE CASTILLA Y LEÓN - Archivo

CIGUÑUELA (VALLADOLID), 23 (EUROPA PRESS)

Un incendio ha arrasado 44 hectáreas de supeficie agrícola en el término municipal de Ciguñuela (Valladolid) en el que se ha generado una columna de humo bastante visible y ha provocado más de 50 llamadas al 112, según han informado a Europa Press fuentes de la Medio Ambiente y del Centro de Emergencias.

El fuego se ha producido en torno a las 14.55 horas, cuando el 112 ha empezado a recibir llamadas por un incendio en el páramo de Ciguñuela, frente a la urbanización Sotoverde, según el 112, que ha dado aviso a la Guardia Civil, los Bomberos de la Diputación y al centro provincial de mando de Medio Ambiente de la Junta.

En el mismo han trabajado inicialmente tres agentes medioambientales, dos cuadrillas terrestres, una autobomba, una brigada y un medio aéreo, entre otros. En torno a las 15.44 horas el fuego ha quedado controlado y trabajan para su total extinción dos agentes medioambientales y una autobomba.