El fuego de Murias de Ponjos (León) avanza de forma "acelerada y rápida" y obliga a evacuar ya 6 localidades

Vista del humo ocasionado por el incendio forestal en Murias de Ponjos, a 24 de julio de 2026, - Fernando Otero - Europa Press

LEÓN (EUROPA PRESS)-

El delegado territorial de la Junta de Castilla y León en León, Eduardo Diego, ha informado de que el incendio de Murias de Ponjos, declarado en nivel IGR2, presenta un avance "acelerado y rápido" y se encuentra fuera de capacidad de extinción, lo que ha obligado hasta el momento a evacuar a los vecinos de seis localidades.

Tras la reunión del Centro de Coordinación Operativa Integrado (CECOPI), el delegado ha explicado que a los desalojos realizados en la jornada anterior en Rosales, Folloso y Andarraso se ha sumado el evacuado esta tarde de los habitantes de Ponjos, Inicio y Trascastro.

En la jornada previa fueron evacuadas 37 personas, tres de las cuales pernoctaron en las instalaciones habilitadas en las escuelas de Riello -con capacidad para 40 plazas-, donde en la actualidad se encuentran alojadas seis personas.

Diego ha señalado que las condiciones meteorológicas son adversas debido a vientos virulentos y cambiantes que complican el combate directo contra la cabeza del incendio. Por este motivo, los efectivos trabajan en los laterales con el objetivo de perimetrar el fuego y permanecen a la espera de una ventana de oportunidad para realizar un fuego técnico que frene la progresión de las llamas en dirección a Val de Samario y La Garandilla.

En el lugar intervienen medios aéreos hasta última hora de la tarde, maquinaria pesada, técnicos, agentes y personal de tierra.

Por su parte, la situación en los dos incendios declarados en nivel IGR1 en la provincia es favorable. El fuego de Balboa se encuentra perimetrado y sin llama en su contorno, mientras que el de Castropodame ha evolucionado también de manera muy favorable.

Ambos permanecen en nivel IGR1 debido principalmente a la superficie afectada y al tiempo necesario para dar por concluidas las labores de extinción.