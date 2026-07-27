El fuego obliga a declarar el escenario 0 en la presa de El Pajarero (Ávila), que se une a Burguillo y Charco del Cura

Presa de El Pajarero (Ávila). - CHT

ÁVILA, 27 Jul. (EUROPA PRESS) -

La Confederación Hidrográfica del Tajo (CHT), organismo autónomo adscrito al Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico (MITECO), ha declarado el escenario 0 de emergencia en las presas de El Pajarero (Ávila) y Los Morales (Madrid) debido a que las condiciones existentes provocadas por los incendios forestales dificultan su acceso y a las previsiones para los próximos días.

El principal uso de los embalses de El Pajarero y Los Morales es el abastecimiento urbano, por lo que son "infraestructuras estratégicas para garantizar el suministro en los periodos de menor aportación hídrica", ha advertido la CHT en un comunicado recogido por Europa Press.

Asimismo, se mantiene el escenario 0, declarado el domingo, en las presas de San Juan y Picadas en la Comunidad de Madrid y en las presas de Burguillo y Charco del Cura en la provincia de Ávila, así como el incremento de los caudales circulantes por el río Alberche a su paso por Ávila, Madrid y Toledo como medida de colaboración en los trabajos de control y extinción de los incendios forestales.

El escenario 0 de emergencia o de control de la seguridad consiste en intensificar la vigilancia y el control de las presas, si bien no requiera la puesta en práctica de medidas de intervención para la reducción del riesgo, conforme a los Planes de Emergencia de las presas.

Este escenario de emergencia es el primero de los cuatro posibles y no supone ningún riesgo para la población situada aguas debajo de las presas.

La Confederación Hidrográfica del Tajo participa en las reuniones diarias de los Centros de Coordinación Operativa Integrados (CECOPI) a las que es convocada para colaborar en el seguimiento y planificación del operativo de emergencia.