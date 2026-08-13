El fuego quemó algo más de 30 hectáreas este miércoles en Pancorbo y Monasterio de Rodilla (Burgos)

Zona afectada por el incendio en Monasterio de Rodilla (Burgos). - JCYL

VALLADOLID 13 Ago. (EUROPA PRESS) - Los incendios declarados este miércoles en las localidades burgalesas de Monasterio de Rodilla y Pancorbo han calcinado, respectivamente, 28 y 2,89 hectáreas de superficie, una vez han quedado controlados e incluso, en el caso de Pancorbo, ya extinguido por completo.

Según datos de la Junta de Castilla y León en el portal sobre incendios forestales, Inforcyl, en Pancorbo donde se llegó a declarar el índice de gravedad (IGR-2) debido a la cercanía de infraestructuras como la vía de ferrocarril y una carretera nacional el fuego se inició a las 17.10 horas.

El incendio pronto se rebajó a IGR-0 y la Junta ha informado de que quedó extinguido a las 21.44 horas tras calcinar 2,89 hectáreas de terreno agrícola.

En Monasterio de Rodilla, el incendio se declaró por causas aún desconocidas a las 13.07 horas, y motivó el despliegue de un dispositivo de extinción formado por 18 medios, entre ellos dos aeronaves. Las llamas quedaron controladas 21.54 horas, según la Junta.

Los datos de perimietración indican que ha afectado a 27,76 hectáreas de superficie de pasto y 0,24 hectáreas agrícolas.