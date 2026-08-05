Fuentelmonge (Soria) rehabilita una antigua escuela y lo convierte en un edificio de usos múltiples

SORIA 5 Ago. (EUROPA PRESS) -

La localidad soriana de Fuentelmonge cuenta desde hoy con un edificio de usos múltiples después de rehabilitar sus antiguas escuelas con aportaciones de la Junta por encima de los 34.000 euros.

La delegada territorial de la Junta, Yolanda de Gregorio, acompañada por el presidente de la Diputación Provincial, Benito Serrano, y el alcalde de Fuentelmonge, Ángel Salvador, han visitado este miércoles la localidad.

En concreto, la Administración autonómico ha aportado 34.222,59 euros con cargo al Fondo de Cohesión Territorial, a través de la línea de ayudas destinada a financiar proyectos de dinamización demográfica en Castilla y León.

La delegada territorial ha recordado que estas actuaciones deben contribuir "a frenar la pérdida de población". "Mediante iniciativas de alto impacto tenemos que ser capaces de transformar el territorio y actuar como motor para la fijación y el incremento de habitantes en municipios con dificultades demográficas o en riesgo de despoblación", ha abundado.

Asimismo, ha subrayado que esta subvención forma parte de las medidas impulsadas por la Junta para hacer frente al reto demográfico, "con proyectos que favorecen la fijación, atracción, integración e incremento de población, un objetivo estratégico en el que trabajan de forma coordinada todas las consejerías del Gobierno autonómico para mejorar los servicios públicos".

El proyecto, con una inversión total de 38.311,42 euros, ha contado con una aportación de la Junta del 89,3 por ciento de su coste, mientras que el Ayuntamiento de Fuentelmonge ha asumido los 4.088,83 euros restantes.

La intervención ha permitido rehabilitar y acondicionar el edificio de las antiguas escuelas, ubicado en la calle Bajera, número 22, para convertirlo en un espacio polivalente de carácter social, comunitario y funcional al servicio de los vecinos del municipio.