Fuentes asegura que no ha decidido aún nada sobre el piso hasta ver su agenda

Actualizado 16/08/2019 14:59:13 CET

El presidente de las Cortes, segundo por la izquierda, durante la visita a la iglesia de San Esteban. - PRESIDENCIA DE LAS CORTES DE CYL.

VALLADOLID, 16 Ago. (EUROPA PRESS) -

El presidente de las Cortes de Castilla y León, Luis Fuentes, ha restado importancia a la polémica del piso, que califica de "tormenta de verano" propiciada por personas interesadas, y ha advertido que aún no ha tomado decisión alguna sobre si utilizará o no dicho inmueble, a la espera de analizar su futura agenda.

El político de Ciudadanos, que ha asistido este viernes a la inauguración del nuevo órgano de la iglesia de San Esteban, en la localidad burgalesa de Castrillo Mota de Judíos, ha rechazado de plano que hubiera solicitado ocupar un piso ubicado en el Parlamento regional y ha lamentado que toda la polémica tenga su origen en una información que "en ningún caso se adecúa a la realidad" y que ha generado una "bola de verano, y cuando no hay otro tipo de información esa bola se va haciendo cada vez más grande".

Tras insistir en que se trata de una "tormenta de verano que algunas personas han intentado utilizar de forma partidista basándose en un hecho que no es real", el dirigente de la formación naranja, en declaraciones recogidas por Europa Press, ha precisado que en su momento se valorará la opción de pernoctar o no en el referido apartamento a tenor del pertinente análisis que hará de su futura agenda.

"Es un piso que está ahí desde que se construyeron las Cortes y que ha sido utilizado por todos los presidentes en la forma que han considerado pertinente, pero hasta ahora ni me he trasladado ni está en mi intención hacerlo, entre otras cosas porque no está habilitado para que se pueda pernoctar en él", ha añadido Fuentes.

PUENTE, UN "MERITORIO"

En este sentido, y a preguntas sobre las últimas intervenciones sobre esta polémica realizadas por el alcalde de Valladolid, el socialista Óscar Puente, el nuevo presidente de las Cortes ha declinado analizar declaraciones de "un meritorio".

"Puente, ahora mismo no tiene cometido en el PSOE y lo que está haciendo es méritos para intentar mantener ese estatus. En cualquier caso, él tiene mucho más que callar", ha sentenciado.