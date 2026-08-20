Fundación +34 recibe 20.000 euros para apoyar a ciudadanos de CyL presos en el extranjero

VALLADOLID 20 Ago. (EUROPA PRESS) -

El Consejo de Gobierno ha aprobado, a propuesta de la Consejería de la Presidencia, una subvención de 20.000 euros a la Fundación +34 para desarrollar actuaciones de atención y apoyo dirigidas a castellanos y leoneses residentes en el exterior que se encuentren privados de libertad, así como a sus familiares.

La ayuda tiene como finalidad atender situaciones de especial complejidad y vulnerabilidad que pueden afectar a ciudadanos de Castilla y León que se encuentran fuera de España, mediante actuaciones de información, asesoramiento y acompañamiento que contribuyan a garantizar sus derechos y a prestar apoyo a sus familias.

Podrán beneficiarse de estas actuaciones las personas que se encuentren en prisión preventiva o cumpliendo una condena en centros penitenciarios de otros países. Para acceder a estas ayudas, los delitos por los que se encuentren privados de libertad no podrán estar relacionados con terrorismo, colaboración con banda armada, pederastia, abuso de menores, blanqueo de capitales o delitos de sangre.

La actuación se enmarca en el IV Plan Estratégico de la Ciudadanía Castellana y Leonesa en el Exterior 2025-2028, que contempla medidas específicas de apoyo a quienes se encuentran en situaciones de especial necesidad fuera de España.

La Fundación +34 es una organización privada de carácter social y benéfico, sin ánimo de lucro y con sede en Valladolid, que desarrolla principalmente su actividad en Castilla y León. Entre sus fines se encuentran la defensa de los derechos de los presos españoles en el extranjero, la atención a ciudadanos en situación de desamparo o especial vulnerabilidad fuera de España, el asesoramiento y apoyo a sus familiares, y la promoción de su reinserción y retorno a España.

Desde su constitución en 2015, la Fundación ha atendido a cerca de 4.300 españoles y ha prestado apoyo a más de 1.500 familias en distintos países de todos los continentes. En el último año, sus actuaciones han incluido la asistencia a 15 castellanos y leoneses privados de libertad en el extranjero.

La colaboración entre la Junta de Castilla y León y la Fundación +34 se remonta a 2016, cuando ambas partes suscribieron un protocolo para la atención de los castellanos y leoneses que se encuentren en situaciones de especial necesidad fuera del territorio nacional.

Con esta subvención, la Junta refuerza la colaboración con una entidad especializada en la atención a ciudadanos españoles privados de libertad en otros países y contribuye a garantizar el acompañamiento y la asistencia a los castellanos y leoneses que atraviesan estas circunstancias, así como a sus familias.