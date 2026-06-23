La Fundación Atapuerca concede premios a la Reina Sofía, a Sánchez Galán y a Carlos Perreto

BURGOS 23 Jun. (EUROPA PRESS) -

La Fundación Atapuerca ha resuelto otorgar a la Reina emérita Doña Sofía el premio Emiliano Aguirre, mientras que ha distinguido al presidente de Iberdrola, Ignacio Sánchez Galán, con el premio Evolución a los Valores Humanos, y al antropólogo Carlos Perreto con el galardón a la Labor Científica.

Así lo ha anunciado el presidente de la Fundación Atapuerca, Antonio Miguel Méndez Pozo, en el transcurso de la reunión del Patronato. En esta sesión han participado por primera vez el vicepresidente de la Junta de Castilla y León, Carlos Pollán, y el consejero de Cultura, Turismo y Deporte, José Alberto Díaz.

Durante el encuentro, el órgano de gobierno ha adoptado también la inclusión en su seno de los codirectores de las excavaciones, una representación de los siete miembros que ha recaído en la persona de Ignacio Martínez.

Por su parte, Pollán ha compartido la idea de la Junta de Castilla y León de que Atapuerca es el "referente" de la evolución de "todo el mundo". El vicepresidente ha destacado la trayectoria "científica" de los yacimientos, así como su papel como motor de "desarrollo y empleo y atracción de turismo", y ha anunciado que el Gobierno autonómico aportará "190.000 euros a investigación y difusión" en la presente campaña.

Asimismo, Carlos Pollán ha recordado que en 2025 una tercera generación de codirectores le enseñó la dirección de este proyecto. A su juicio, este relevo constituye la "expresión de continuidad", así como la muestra de la "seriedad y la magnitud" que posee esta iniciativa.