Fundación Ávila celebrará el jueves la XXV edición de su tradicional Paseo Literario por las calles de la ciudad

ÁVILA 31 May. (EUROPA PRESS) -

Fundación Ávila celebrará el próximo jueves 4 de junio, a partir de las 19.30 horas, la vigésimo quinta edición de su tradicional Paseo Literario, una actividad cultural ya consolidada dentro del programa anual de cursos y talleres de la entidad y que sirve como clausura del Taller de Lectura, Escucha y Memoria desarrollado que se desarrolla durante todo el año en el Palacio de Los Serrano por parte de Julio Collado.

Bajo el título 'Un camino tortuoso entre cinco placitas', el recorrido partirá desde el Paseo del Rastro, junto al gran negrillo, y discurrirá hasta la Plaza de Concepción Arenal, un camino en el que atravesará algunos de los espacios "más singulares y cargados de historia de la ciudad".

El paseo estará dirigido por Julio Collado, maestro vocacional y gran conocedor de la ciudad de Ávila, quien lleva años impulsando esta actividad desde "una mirada cercana, divulgativa y profundamente vinculada al patrimonio histórico, literario y humano de la ciudad", según ha subrayado la entidad en un comunicado recogido por Europa Press.

Durante el recorrido, las personas participantes pasearán la mirada por el paisaje urbano y monumental de Ávila mientras comparten lecturas, conversaciones y reflexiones sobre los espacios recorridos y sobre las huellas que la ciudad conserva en su memoria colectiva.

El itinerario atravesará lugares como la Plaza del Rastro, Corral de las Campanas, Santo Domingo o La Magana, combinando la contemplación del paisaje urbano y monumental con la lectura de textos literarios, la conversación, la memoria compartida y la reflexión sobre la ciudad como "espacio vivo y cambiante", ha subrayado Fundación Ávila..

El paseo contará además con lecturas y referencias de autores y autoras como Clarisse Nicoïdski, San Juan de la Cruz, Fernán Caballero, Fernando Romera, Baltasar de Alcázar, Calderón de la Barca, Concepción Arenal, Rosalía de Castro o Marcos Ana, entre otros.

La actividad está abierta a todas aquellas personas que deseen participar de manera gratuita, si bien cuenta con un aforo máximo de 50 inscritos de forma previa. Las inscripciones pueden realizarse llamando al teléfono 920 21 22 23 o presencialmente en el Palacio de Los Serrano (Plaza de Italia, 1).