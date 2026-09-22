La Fundación 'la Caixa' selecciona tres centros educativos de CyL dentro del programa '+Escuela'

La Fundación 'la Caixa' impulsa +Escuela para fortalecer seis centros educativos de la Comunitat - FUNDACIÓN 'LA CAIXA'

VALLADOLID 22 Sep. (EUROPA PRESS) -

La Fundación 'la Caixa' ha seleccionado tres centros educativos de Castilla y León -el IES Ribera del Duero en Roa (Burgos), el Colegio Divino Maestro en Palencia y el Colegio Calasancio en Almazán (Soria)- para participar en la primera edición del programa '+Escuela' de EduCaixa.

Esta iniciativa acompañará durante tres años a 50 escuelas de toda España en situación de complejidad social con el objetivo de impulsar el éxito escolar y reducir la brecha educativa.

A la convocatoria se han presentado 238 centros educativos procedentes de 43 provincias. De los 50 colegios e institutos finalmente seleccionados en 13 comunidades autónomas y Ceuta, un 32 por ciento cuenta con un porcentaje de alumnado en situación de vulnerabilidad socioeconómica superior al 70 por ciento.

El programa, diseñado en colaboración con el Institute of Education de la University College London y con el asesoramiento de un comité nacional de expertos, cuenta con un presupuesto global superior a los tres millones de euros, lo que supone una inversión media de más de 61.000 euros por centro, señalan desde la Fundación a través de un comunicado.

En el caso de Castilla y León, los centros desarrollarán proyectos adaptados a las necesidades de su alumnado. El IES Ribera del Duero impulsará 'La Ribera tiene Voz', centrado en la alfabetización de alumnos de Secundaria mediante herramientas como la radio, la revista escolar, el cine, el teatro y la música.

El Colegio Divino Maestro desarrollará 'Horizontes Abiertos' para transformar espacios educativos e incentivar la inclusión en Infantil, Primaria y ESO. Por su parte, el Colegio Calasancio pondrá en marcha 'Puertas que acogen', enfocado en la inclusión del alumnado e itinerarios familiares inmigrantes con apoyo lingüístico y socioemocional.

Cada uno de los 50 centros podrá recibir una ayuda económica de hasta 30.000 euros para implementar iniciativas dirigidas al refuerzo de las competencias de lectoescritura o matemáticas, así como al fomento del bienestar del alumnado y la vinculación con las familias.

En esta edición, el 82 por ciento de las escuelas trabajará proyectos orientados a la alfabetización y la comprensión lectora, mientras que el 18 por ciento se enfocará en el área matemática.

Además de la dotación económica, la iniciativa contempla formación especializada en liderazgo pedagógico y uso de evidencias científicas, mentorías personalizadas, espacios de intercambio territorial entre escuelas y evaluaciones entre iguales. Asimismo, las escuelas seleccionadas quedarán integradas en la red estatal de centros de EduCaixa.

La directora del Departamento de Educación de la Fundación 'la Caixa', Maria Espinet, ha destacado que la equidad educativa constituye uno de los grandes retos sociales actuales y ha afirmado que el objetivo de '+Escuela' es "acompañar a los centros de mayor complejidad para que el contexto socioeconómico del alumnado no determine sus oportunidades de aprendizaje".