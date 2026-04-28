Fundación Eurocaja Rural celebra el 7 de mayo un nueva edición de 'Digital Summit'sobre IA en decisiones estratégicas

Una imagen de una edición pasada del encuentro 'Digital Summit' de Fundación Eurocaja Rural. - FUNDACIÓN EUROCAJA RURAL

VALLADOLID 28 Abr. (EUROPA PRESS) -

Fundación Eurocaja Rural, en colaboración con Minsait (Indra), Fundación Orange, Puro Marketing y Eurocaja Rural, celebra el próximo 7 de mayo una nueva edición de 'Digital Summit', un encuentro que se ha consolidado como una cita para empresas y profesionales interesados en el impacto real de la inteligencia artificial en la toma de decisiones estratégicas.

Bajo el título 'Medir o intuir: Datos decisiones para hacer crecer tu negocio', el Palacio de Congresos de Eurocaja Rural acogerá en Toledo este evento de carácter práctico divulgativo, que reunirá a empresas, entidades públicas y privadas, así como profesionales involucrados activamente en los procesos de transformación digital de sus entidades y empresas.

Esta edición contará con un amplio programa donde expertos de primer nivel expondrán cómo la IA facilita la toma de decisiones estratégicas, el análisis de datos y la optimización de procesos, contribuyendo a mejorar la competitividad de empresas y entidades públicas.

Algunos de los ponentes confirmados para esta edición son Macarena Estévez, de Cirentis Santiago Medina, de MasOrange Santiago Hernández, de Puro Marketing Rafael Llanes, de Skyview Spain Jorge Martos, de Minsait (Indra) Fernando Berdugo, de Microsoft Desarrollo del Evento.

El evento será presentado y moderado por Mónica Valle, periodista y comunicadora especializada en ciberseguridad, tecnología e innovación.

'Digital Summit' comenzará a las 10:00 horas con el acto de bienvenida y podrá seguirse de forma presencial o en streaming, permitiendo a empresas y profesionales participar desde cualquier lugar.

Las inscripciones para asistir a 'Digital Summit', en cualquiera de sus modalidades, ya están abiertas y pueden realizarse a través de la web: https://fundacioneurocajarural.es/actividades/digital-summit...

'Digital Summit' refuerza un año más su vocación como espacio de conocimiento, conexión y liderazgo digital, proponiendo una reflexión práctica sobre el papel de los datos y la inteligencia artificial en un entorno empresarial cada vez más complejo, competitivo y cambiante.

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