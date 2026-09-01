La Fundación Eusebio Sacristán atiende a 11.000 personas en el Albergue del Pinar en sus primeros 15 meses de gestión

Carolina del Bosque y Pedro Pablo Crespo, durante la presentación del balance. - FUNDACIÓN EUSEBIO SACRISTÁN

VALLADOLID 1 Sep. (EUROPA PRESS) -

El Albergue del Pinar y la Zona Joven Pinar han acogido a más de 11.000 participantes en sus primeros 15 meses de actividad tras asumir su gestión la Fundación Eusebio Sacristán en junio de 2025.

El director de la entidad, Pedro Pablo Crespo, acompañado por la concejala de Juventud, Carolina del Bosque, ha presentado este martes el balance de este espacio municipal en el que se han registrado 2.650 pernoctaciones y más de 120 actividades deportivas, educativas y de ocio dirigidas a escolares, familias, empresas y entidades del tercer sector.

El proyecto ha permitido generar diez puestos de trabajo para labores de limpieza, recepción, gestión de personal, cocina y mantenimiento, señalan desde la Fundación a través de un comunicado remitido a Europa Press. Siete de los empleos han sido destinados a personas con discapacidad integradas en el Centro Especial de Empleo de la propia fundación, dentro de un equipo de trabajo formado por más de 50 personas.

Asimismo, la iniciativa ha contado con la colaboración de más de 200 personas voluntarias en las distintas actuaciones desarrolladas. Durante este periodo, las instalaciones han sido objeto de actuaciones de equipamiento, mejora y modernización por un importe superior a 380.000 euros.

La inversión se ha financiado con fondos propios de la fundación y la aportación de empresas y entidades colaboradoras. Entre los trabajos ejecutados se encuentra el equipamiento del hall, aulas, comedor, oficinas, albergue, cocina y 'office', además del mobiliario exterior, la adquisición de material deportivo e informático, la instalación de conexión a internet y la construcción de un campo de fútbol 6. De igual modo, se han realizado obras para mejorar los accesos y la movilidad en el entorno del espacio.