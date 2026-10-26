La Fundación Jesús Pereda y CCOO organizan en Soria unas jornadas de cómic y memoria

SORIA 26 Oct. (EUROPA PRESS) -

La Fundación Jesús Pereda y Comisiones Obreras (CCOO) de Soria han organizado las Jornadas de Ilustración y Memoria, que se van a celebrar este martes y el miércoles en la capital soriana con la obra 'Lecciones Robadas. El Cómic' como eje central. Esta iniciativa cultural y didáctica pretende recuperar episodios clave de la memoria histórica y democrática de España a través de la narrativa gráfica.

El programa ha previsto su apertura este martes, a las 18.00 horas, con una mesa redonda de entrada libre en la segunda planta de la Biblioteca Pública de Soria. En este acto intervendrán los ilustradores Iván Sarnago y David Marto, junto con el historiador del arte David Martínez y el profesor de Historia Luis Vivas Ramos, coordinador general del proyecto editorial.

Asimismo, las actividades continúan el miércoles, a las 9.30 horas, en el salón de actos de la Escuela de Arte y Superior de Diseño de Soria. En este espacio, los historietistas impartirán una clase magistral al alumnado del centro sobre las técnicas de dibujo, el proceso de creación del cómic documental y el papel de la viñeta como herramienta pedagógica de transformación social.

El volumen colectivo 'Lecciones Robadas. El Cómic' ha sido editado por Vinatea Editorial dentro del proyecto impulsado por Libros con Memoria y el Grup d'Innovació Pedagògica Projecte GEA-CLIO. La publicación reúne a más de una treintena de dibujantes y guionistas para abordar acontecimientos del siglo XX español como el golpe de Estado, la represión franquista, la dictadura, la resistencia o la censura en la educación y los medios de comunicación.

Los organizadores destacan la trayectoria de los participantes, entre los que figura el burgalés Iván Sarnago, fundador de Unrated Comics y galardonado con el Premio Expocómic por 'Chica de Serie B', y David Marto, centrado en el ámbito juvenil y de animación, además de autor de 'El mapa de Chillida'. Junto a ellos completan el equipo David Martínez, investigador en cultura visual, y Luis Vivas Ramos, responsable de la traslación pedagógica de la investigación histórica en Libros con Memoria.