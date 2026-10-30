La Fundación Santiago Ramón y Cajal recuerda al salmantino David Jiménez Gil, fallecido en el accidente de Urda (Toledo)

SALAMANCA, 30 Oct. (EUROPA PRESS) -

La Fundación Santiago Ramón y Cajal ha tenido un recuerdo para el salmantino David Jiménez Gil, una de las víctimas del accidente de ferrocarril ocurrido este miércoles en Urda (Toledo) y que colaboró con la entidad en el I Homenaje Salamanca por Cajal y la Ciencia en 2024.

En un comunicado publicado en la web de la Fundación explican que entre quienes han perdido la vida en Urda estaba David Jiménez Gil, bioquímico de formación y "hombre de microscopios por oficio". Según explican cursó la licenciatura en Ciencias (Bioquímica) en la Universidad de Salamanca de 1995 a 2000 y también realizó estudios de doctorado en el Instituto Karolinska, en Suecia, en 2001 y 2002, y cursó después el doctorado en Bioquímica, Biofísica y Biología Molecular en la Universidad Autónoma de Madrid, entre 2003 y 2007.

Natural, según señala la prensa local, de la localidad de Montemayor del Río (Salamanca), Jiménez Gil trabajaba en en la compañía óptica Zeiss desde 2006, como apunta la Fundación, primero en Barcelona y posteriormente en Madrid, en Carl Zeiss Iberia, donde actualmente era director de Ventas y Service Life Sciences Solutions.

Jiménez Gil fue colaborador del I Homenaje 'Salamanca por Cajal y la Ciencia', en 2024, en un acto celebrado en el escenario del Teatro Liceo, donde entregó uno de los premios que llevaba el nombre de Cajal y el de la casa en la que trabajaba, la compañía alemana de grupos ópticos Zeiss.

En la gala celebrada el 10 de abril de 2024 se entregó el I Premio D. Santiago Ramón y Cajal: Proyección y Trayectoria, otorgado por Zeiss, que reconocía la proyección de un investigador joven y la trayectoria de uno veterano. El de Trayectoria fue para el catedrático de medicina y microbiología Adolfo García-Sastre y el de proyección para José Javier Bravo-Cordero, los dos de la Icahn School of Medicine en el Mount Sinai, en Nueva York.

La Fundación Santiago Ramón y Cajal ha mostrado su cariño y abrazo a la familia de David Jiménez, a sus compañeros de Zeiss y a "todos los que le quisieron", algo que han hecho extensivo a las familias de todas las víctimas de Urda.