La Fundación Sierra Pambley acoge este jueves una conferencia de Helena Gonzalbes sobre las monedas hispanorromanas

La doctora en Historia Helena Gozalbes García protagonizará este jueves una conferencia sobre las monedas hispanorromanas en la Fundación Sierra Pambley (León). - ULE

LEÓN 6 Abr. (EUROPA PRESS) -

La Fundación Sierra Pambley acogerá este jueves a las 19.30 horas una conferencia de Helena Gonzalbes sobre las monedas hispanorromanas, la cuarta del II Ciclo 'De Grecia y Roma hasta nuestros días. La herencia clásica en occidente', que ha sido organizado por el Instituto de Humanismo y Tradición Clásica (IHTC) de la Universidad de León (ULE).

El título de la charla es 'Tradición que perdura, memoria que trasciende: El legado greco-focense en la moneda hispanorromana de 'Emporiae' y será impartida por Helena Gonzalbes García, profesora ayudante doctora en el área de Historia Antigua de la ULE y miembro del IHTC.

La conferencia analizará la pervivencia de los elementos identitarios de origen greco-focense en el extremo occidental del Mediterráneo, a través de los aspectos visuales adoptados en las monedas acuñadas por el municipium de Emporiae.

Desde un contexto de crisis humanitaria marcado por el éxodo forzoso de los habitantes de la polis asiática de Focea (continuamente amenazada por el Imperio persa) se realizará un acercamiento al paisaje simbólico creado en la colonia que dio lugar a esta realidad hispanorromana, la antigua Emporion, cuya idiosincrasia no solo resistió el paso del tiempo, sino que se consolidó como un vehículo de memoria colectiva en época posterior.

Fue entonces cuando, en el recién refundado municipio romano, se produjo un hecho excepcional: frente a la norma de adoptar el icono monetario del retrato imperial como estrategia de prestigio, los magistrados locales decidieron obviarlo y mantener, en su lugar, imágenes tan representativas como fueron las de las diosas Atenea (Minerva), divinidad poliada de los focenses-massaliotas, y Artemisa (Diana), deidad fundacional de la polis de Emporion.

RESILIENCIA CULTURAL

Con esta selección las autoridades de Emporiae realizaron un acto que, más que interpretarse como un rechazo al Imperio, debe leerse como propio de una resiliencia cultural y una reafirmación de la singularidad del territorio, según ha informado a Europa Press en un comunicado la Universidad de León.

Todo ello permite profundizar en cómo esta persistencia visual constituyó una de las huellas más profundas del circuito colonial focense, en el que la moneda actuó como un registro de mantenimiento de tradiciones frente a los procesos de asimilación del naciente Imperio Romano.

De esta forma, la tradición iniciada en la lejana metrópolis, y articulada también en otros espacios coloniales de supervivencia como fueron los de Massalia y Elea, logró perdurar en la memoria colectiva de los habitantes de esta zona de la Península ibérica y trascender diversas épocas hasta quedar grabada en la historia de una de las ciudades más dinámicas de la provincia Citerior Tarraconensis.

TRAYECTORIA

Helena Gozalbes García es doctora en Historia por la Universidad de Granada y actualmente es profesora ayudante doctora en el área de Historia Antigua de la ULE y miembro del IHTC. Autora de más de 80 publicaciones científicas, ha realizado once estancias de investigación en centros alemanes, españoles, ingleses o portugueses.

Destaca su prolongada y fructífera vinculación con Italia y, en particular, con la Università degli Studi di Sassari, donde ha desarrollado buena parte de su formación posdoctoral bajo la tutorización del profesor Antonio Ibba, en el marco de su integración en la Scuola Archeologica Italiana di Cartagine.

Todo ello le ha permitido consolidar una línea interdisciplinar centrada en el estudio socio-cultural de las monedas antiguas acuñadas en Hispania y el norte de África. Su trabajo integra análisis numismáticos, epigráficos y de cultura visual para reflexionar sobre las interacciones multiculturales y las estructuras comunitarias de los agentes históricos vinculados a la creación y el uso del material monetario.