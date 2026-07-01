Fundación Triángulo condena pintadas con mensajes racistas y simbología falangista en un mural LGTBI en Valladolid

Mural de Sara Macho vandalizado en Valladolid. - FUNDACIÓN TRIÁNGULO

VALLADOLID 1 Jul. (EUROPA PRESS) -

Fundación Triángulo Castilla y León ha denunciado y condenado la vandalización del mural realizado por la artista Sara Macho, situado en el entorno del puente de Juan de Austria de Valladolid, con mensajes racistas y pintadas con simbología falangista.

La organización, en un comunicado recogido por Europa Press, ha criticado este hecho, que ha incidido se produce apenas unos días después de la celebración del 28 de junio, Día Internacional del Orgullo LGTBI+.

La obra ha aparecido con la pintada "Remigración Tradición", acompañada de simbología falangista, en un acto que la entidad considera "un ataque a la convivencia y un intento de difundir mensajes de odio de carácter racista y xenófobo".

Fundación Triángulo ha condenado "de forma rotunda" cualquier manifestación de odio y ha señalado que los barrios de la ciudad "deben ser espacios seguros donde todas las personas puedan vivir con libertad, independientemente de su origen, orientación sexual, identidad o expresión de género".

En esta línea, ha apuntado que las personas migrantes LGTBI+ que llegan a Valladolid lo hacen, en muchos casos, huyendo de situaciones "extremadamente difíciles" en sus países de origen y muchas "escapan" de legislaciones que criminalizan su orientación sexual o identidad de género, de entornos familiares violentos o de persecuciones que pueden conllevar incluso penas de prisión o poner en riesgo sus propias vidas.

IGUALDAD Y RESPETO

"Valladolid debe ser un lugar de acogida, respeto y libertad para todas ellas", ha insistido la entidad, que ha añadido que "la defensa de los derechos humanos no puede entenderse de forma aislada" y ha asegurado que que la igualdad "solo es posible desde una mirada transversal que combata todas las formas de discriminación".

Fundación Triángulo ha recordado que defiende "la lucha feminista, antirracista, migrante, anticapacitista" y está "profundamente" comprometida con los derechos humanos y ha afirmado que, frente a quienes pretenden "sembrar el miedo y la división", seguirá defendiendo una sociedad "diversa, inclusiva y libre de discursos de odio".

La organización ha lamentado "profundamente" este ataque contra un espacio "artístico y de convivencia" y ha reiterado su compromiso de restaurar el mural lo antes posible para que vuelva a representar los valores de diversidad, igualdad y respeto que inspiraron su creación.

La entidad ha hecho un llamamiento a toda la ciudadanía para rechazar cualquier expresión de odio y defender una Valladolid "abierta, plural y respetuosa" con los derechos humanos. "Porque en Valladolid no sobra nadie. Frente al odio, más cultura, más convivencia, más derechos y más comunidad", ha concluido.