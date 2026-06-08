La Fundación Vela Zanetti (León) estrena este jueves una exposición dedicada al dibujante Lolo

Cartel de la exposición 'Lolo: por primera vez', que podrá verse desde este jueves en la Fundación Vela Zanetti de la capital leonesa. - AYUNTAMIENTO DE LEÓN

LEÓN, 8 Jun. (EUROPA PRESS) -

La Fundación Vela Zanetti de la capital leonesa inaugurará el este jueves a las 19.00 horas la exposición 'Lolo: por primera vez', una muestra formada por cuadros inéditos realizados por el artista a partir del año 1979.

La exposición reúne una selección de obras conservadas durante décadas por la familia del dibujante y humorista gráfico leonés y permite descubrir una faceta artística prácticamente desconocida hasta el momento.

A través de las obras el visitante podrá acercarse a un Lolo diferente al imaginario más conocido de su trayectoria. Las piezas muestran la constante experimentación del artista con distintas técnicas como óleo, carboncillo, pastel y otros procedimientos plásticos que revelan un proceso creativo libre, íntimo y profundamente personal, según ha informado a Europa Press en un comunicado el Ayuntamiento de León.

Lejos de la imagen habitual asociada a su obra más reconocida, esta exposición propone un recorrido "sorprendente" por trabajos que exploran nuevos lenguajes visuales y emocionales que muestran la necesidad continua de búsqueda y transformación artística que acompañó a Lolo durante años.

'Lolo: por primera vez' nace con el objetivo de compartir públicamente un conjunto de cuadros que hasta ahora permanecían únicamente en el ámbito familiar y que permitirán descubrir una parte inédita y desconocida de su universo creativo.

La exposición, que cuenta con el apoyo y colaboración del Ayuntamiento de León, podrá visitarse hasta el 25 de julio en la Fundación Vela Zanetti, ubicada en la Casona del Corral de Villapérez.